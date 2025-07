'Não sou a pior ameaça do mundo': Karla Sofía Gascón desabafa sobre ataques

Karla Sofía Gascón falou pela primeira vez após não ser convidada a fazer parte dos votantes do Oscar, rompendo uma tradição da Academia.

O que aconteceu

A atriz de "Emília Perez" fez uma postagem no Instagram e começou comentando a decisão. "Sempre grata à Academia e respeitosa com as decisões que ela toma. Se algum dia decidirem me convidar, aceitarei com toda a honra, carinho e amor de meu coração. Desejo a eles todo o sucesso do mundo para a nova edição."

Karla seguiu, desabafando sobre os ataques que recebeu após ter tuítes antigos racistas expostos. "Tudo o que posso fazer é continuar trabalhando, colocando minha alma nos personagens que interpreto e mostrando —tanto em minha vida pessoal quanto profissional— que não tenho nada a ver com a imagem negativa que alguns tentaram criar de mim. Você nunca me ouviu dizer algo contra alguém por causa da cor de sua pele, nem jamais apoiei qualquer movimento que buscasse minar os direitos de qualquer ser humano ou minoria."

Ninguém ainda provou legalmente que eu sou a ameaça mais terrível do mundo que deve ser destruída a todo custo. Vão em frente e peguem as 20 mil publicações que eu possa ter escrito —não apenas as quatro que foram selecionadas e editadas— e mostre que o que vocês interpretam com malícia é a verdade e não uma mentira. Karla Sofía Gascón

A atriz seguiu. "Sinceramente, não sei mais do que se trata tudo isso ou qual é o objetivo por trás disso. Até mesmo Ted Sarandos [codiretor da Netflix] disse em uma entrevista em Madri que eles nunca me baniram de nada, que me apoiaram totalmente e que eu era uma atriz fantástica. Portanto, peço gentilmente: por favor, me deixem em paz.

Gascón se defendeu dos ataques e afirmou que eles foram orquestrados para transformá-la no "monstro de Hollywood". "Não há base para a campanha da mídia contra mim. Sou apenas uma atriz que nunca fez mal a ninguém. Sinceramente, nem mesmo a pessoa menos lúcida acreditaria que tudo isso foi espontâneo. É praticamente uma coisa de adolescente."

A atriz finalizou. "Portanto, por favor, parem com essa loucura. Vocês já causaram danos desnecessários suficientes".