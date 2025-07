Karina Bacchi sobre mudança no estilo: 'Jesus trocou as minhas vestes'

Karina Bacchi, 48, comparou as roupas que usava antes e depois de se converter.

O que aconteceu

A atriz, que se tornou evangélica em 2020, comparou as roupas que usava antes da conversão com os seus looks atuais. "Jesus mudou a minha vida e trocou as minhas vestes. Fui criada como uma princesa — cercada de cuidado, ensinamentos e valores. Mas com o tempo, o mundo foi me atraindo. De forma sutil, e mesmo sem admitir para mim mesma, comecei a ser seduzida pelos padrões de beleza, sucesso e admiração que a sociedade impõe", disse ela no Instagram.

A artista contou que, antigamente, seguia os padrões de beleza buscando aprovação dos outros. "Passei a buscar aprovação nos olhares, nos elogios, nos aplausos. Queria agradar meu namorado, me destacar no meio profissional, conquistar espaço na moda e na TV. Aos poucos, fui me afastando da essência que Deus colocou em mim. E sem perceber, fui me tornando uma versão distorcida do que Ele sonhou para mim", continuou.

Karina confessou que se arrepende de como se vestia antigamente, mas afirmou que não sente culpa. "Hoje, pela graça do Espírito Santo, eu enxergo tudo com clareza. Olho para trás com arrependimento, mas sem culpa — porque fui liberta. Jesus não apenas me perdoou, Ele me curou e me devolveu dignidade. Aprendi, com o tempo e com o olhar da obediência, que me vestir com decência, elegância e suavidade não é um fardo — é liberdade. É leveza. É paz. Hoje, me sinto completa não por causa da roupa, mas porque a presença de Deus me trouxe de volta à minha verdadeira identidade. Não é o que visto que me define, mas quem me veste: o Espírito Santo. E quando Ele nos reveste, Ele também nos restaura. Ele nos devolve a essência. Ele nos lembra quem realmente somos", finalizou.