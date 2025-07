Pivô de separação e empresária: saiba quem é a atual esposa de Ximbinha

Ximbinha, 51, compartilhou fotos e vídeos ao lado da esposa, Karen Kethlen, 37, nas últimas semanas, mostrando dias de descanso no Maranhão. Os dois estão casados desde 2018.

Quem é Karen Kethlen

Advogada, dona de uma loja de cosméticos e empresária do marido, Karen leva uma vida discreta nas redes sociais. Em seu Instagram, compartilha algumas fotos de viagens e ensaios ao lado de Ximbinha, para seus pouco mais de 42 mil seguidores.

Karen Kethlen e o cantor se conheceram na igreja, quando Ximbinha ainda estava casado com Joelma. O próprio artista falou sobre o assunto durante o podcast Saladacast. "O casamento já tinha acabado. A gente [ele e Joelma] já vivia em quartos separados, há mais de um ano que eu já dormia no quarto do meu filho. Não tínhamos contato há mais de um ano, de marido e mulher", explicou.

Em 2023, em uma publicação nos Stories do Instagram, Ximbinha admitiu que a atual mulher foi a pivô de sua separação. "Essa é a menina pivô da sua separação?", questionou um seguidor em uma caixa de perguntas. "Sim!", o cantor foi direto.

Os dois começaram a ser vistos juntos poucos meses após o divórcio do artista. Ximbinha e Joelma anunciaram o fim do casamento de 18 anos em agosto de 2015.

Em 2018, Ximbinha e Karen se casaram. A partir daí, a empresária, que evitava as redes sociais, criou um perfil no Instagram, por onde começou a compartilhar algumas declarações ao marido.

Desde então, os dois vivem em Belém, na mansão em que o guitarrista morava com a ex-mulher. Recentemente, Ximbinha anunciou que lançará uma música em homenagem para Karen Kethlen. "É claro que eu iria fazer uma música para ela. Então, aproveito para deixar só um trechinho de um dos lançamentos que estão vindo aí, além de muitos outros. Preparem o coração!", escreveu no Instagram.

Karen também se tornou empresária artística do marido. Ela, ao lado de outras duas pessoas, administram a carreira de Ximbinha.