Justin Bieber republica vídeo de fã brasileira ao negar crise no casamento

Justin Bieber, 31, compartilhou um vídeo publicado por um fã-clube brasileiro sobre a suposta crise em seu casamento com Hailey Bieber, 28.

O que aconteceu

Em meio aos boatos de que ele e a modelo enfrentam uma crise no casamento, o cantor republicou um vídeo de um perfil brasileiro. Na publicação, ele e a esposa aparecem dançando durante um evento.

O vídeo, que ainda contou com o funk brasileiro "Performance das Maravilhas", do Bonde das Maravilhas, contou com uma frase em português ironizando as especulações. "Crise no relacionamento que fala né kkkk atura ou surta", estava escrito.

Recentemente, Hailey Bieber foi flagrada em duas situações sem sua aliança. O jornal The Sun afirma que ela foi sem o anel aos restaurantes The Commerce Inn e Chez Fifi — neste último, estava acompanhada das amigas Camila Morrone e Suki Waterhouse.

Segundo os boatos, o comportamento de Bieber nos últimos tempos teria gerado o atrito no relacionamento. Nos últimos meses, o cantor tem preocupado os fãs ao fazer aparições parecendo estar sob o efeito de drogas, além de suas postagens atípicas nas redes sociais. Em uma delas, ele revelou que, numa briga com Hailey, disse que a esposa jamais estamparia a capa da revista Vogue.