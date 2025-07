Júri de Sean "Diddy" Combs decide sobre algumas acusações; veredicto ainda não é conhecido

Por Jack Queen e Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - O júri do julgamento de Sean "Diddy" Combs por tráfico sexual chegou a um veredicto em quatro das cinco acusações que o magnata da música enfrenta, disse o juiz que supervisiona o caso nesta terça-feira, sem revelar qual foi o veredicto do júri.

O juiz distrital Arun Subramanian disse que o júri o havia informado em uma nota no final do segundo dia de deliberações que havia chegado a um veredicto sobre as acusações de tráfico sexual e transporte para prostituição que Combs enfrenta, mas não havia conseguido chegar a um veredicto sobre a conspiração de extorsão.

Subramanian não disse qual foi o veredicto dos jurados sobre as quatro acusações. Ele disse que instruiria o júri a continuar deliberando sobre a acusação de conspiração de extorsão.

Quanto à extorsão, Subramanian disse que a nota do júri dizia: "Temos jurados com opiniões incontestáveis ​​de ambos os lados".

Combs, de 55 anos, declarou-se inocente das cinco acusações.

Antes de Subramanian ler a nota do júri, Combs esfregou os olhos e encostou o rosto na palma da mão enquanto estava sentado à mesa da defesa com seus advogados reunidos ao seu redor. Um advogado de defesa, Brian Steel, tocou o ombro de Combs. Dois dos outros advogados de defesa de Combs se abraçaram.

O veredicto parcial ocorre após um julgamento de sete semanas em que duas ex-namoradas do magnata da música testemunharam que ele abusou física e sexualmente delas.

Os promotores afirmam que Combs foi acusado de extorsão porque, durante duas décadas, usou seu império comercial para forçar duas de suas parceiras românticas a participarem de performances sexuais de dias inteiros, alimentadas por drogas, às vezes conhecidas como "Freak Offs", com profissionais do sexo masculino em quartos de hotel, enquanto Combs observava, se masturbava e ocasionalmente filmava.

Seus advogados reconheceram que o fundador da Bad Boy Records, outrora famoso por organizar festas luxuosas para a elite cultural em locais luxuosos como os Hamptons e Saint-Tropez, às vezes era violento em seus relacionamentos domésticos. Mas eles disseram que a atividade sexual descrita pelos promotores era consensual.

Mais cedo nesta terça-feira, o júri pediu para revisar partes do depoimento da cantora de rhythm and blues Casandra "Cassie" Ventura, que testemunhou que Combs a forçou a participar de "Freak Offs" durante o relacionamento de uma década.

Combs, um ex-bilionário conhecido por elevar o hip-hop na cultura norte-americana, pode pegar prisão perpétua se for condenado por tráfico sexual ou extorsão.