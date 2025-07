João Vicente admite que perdoaria uma traição: 'Seria um corno mansíssimo'

João Vicente de Castro, 42, confessa que perdoaria uma traição.

O que aconteceu

Ator refletiu como reagiria se fosse traído. "Seria um corno mansíssimo. Vou eu acabar com a minha alegria por causa de, digamos, uma manobra mal calculada?", declarou no Papo de Segunda (GNT) ontem.

Anos atrás, o artista já tinha revelado que perdoaria uma traição. "Estou com a mulher da minha vida e a minha vida está ótima (...). Um simples deslize não vai acabar com a minha alegria. Não posso deixar que um deslize dela bobo, porque bebeu demais ou sentiu atração por um sujeito que foi mais galante que eu, termine com a minha alegria. Então, sim, eu perdoaria um chifre", explicou.