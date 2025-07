Irmão de Marília chora e pede fim de ataques: 'Nos deixem sofrer em paz'

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, usou o Instagram para pedir que parem com ataques feitos à família em decorrência da briga judicial entre sua mãe, Dona Ruth, e Murilo Huff, ex da cantora.

O que aconteceu

Chorando muito, João diz no vídeo que esta é "a fala mais difícil da minha vida". "Estou passando aqui para pedir para vocês pararem de fazer comentários maldosos com a minha mãe. É um momento muito difícil, ela está muito mal, e eu estou fazendo o máximo para ajudar ela."

Estou aqui, sei lá, talvez para pedir desculpa e para pedir que parem com todos esses ataques. Pela minha mãe. Não é por mim, não é para me vitimizar, mas parem com isso. De verdade, já chega. Eu não sei o que fazer. Estou fazendo esse apelo porque estou muito preocupado com o que isso pode causar. A gente tem um exemplo muito grande do que aconteceu com uma vítima desses cancelamentos em massa, dessas páginas... Eu tenho muito medo do que pode acontecer. Eu estou aqui para pedir, por favor, parem com isso

Ele complementou dizendo não querer dinheiro ou fama. "Todos esses anos eu só corri para longe disso, para fugir disso. Eu nunca quis isso. Sempre quis uma vida simples. Eu daria tudo para ter a minha irmã de volta. Inclusive, daria a minha própria vida para ter ela aqui de volta."

Ontem, ele comentou em um post de um fã clube de Marília Mendonça. A postagem dizia que, no início da carreira da cantora, Dona Ruth vendeu a única televisão que tinha para apoiar a filha. "Não só a TV, mas a maioria dos móveis. Minha mãe batalhou incansavelmente em prol da criação minha e da minha irmã e agora do Léo", escreveu o estudante de nutrição.

Comentário do irmão de Marília Mendonça defendendo a mãe, Dona Ruth Imagem: Reprodução/Instagram

O irmão de Marília Mendonça diz estar recebendo ofensas. "Infelizmente hoje temos que escutar de quem não viveu nada disso que somos LADRÕES e OPORTUNISTAS", comentou.

Briga pela guarda de Léo

Mãe de Marília Mendonça leva Léo ao show do pai, Murilo Huff Imagem: Eduardo Martins / Agnews

Murilo Huff entrou na Justiça para pedir guarda total do filho, Léo Huff. Hoje, a criança tem guarda compartilhada e mora com Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça, em Goiânia (GO), desde a morte da cantora — em novembro de 2021. O cantor visita o menino com frequência, não permitindo, por exemplo, que sua agenda de shows tenha mais de dez eventos seguidos para não ficar longe do garoto.

Em contato com Splash, a equipe de Murilo informou que o desejo do artista é ficar ainda mais próximo do garoto. "A única informação que o Murilo tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto".

O artista, inclusive, reforçou no contato com a reportagem que não impedirá a criança de conviver com os familiares de Marília Mendonça. "Isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes."

Robson Cunha, advogado da família de Marília Mendonça, informou para Splash que a preocupação em questão é sobre a qualidade de vida de Léo. "Reforçamos ainda que a única preocupação da Dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento."