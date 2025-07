Hariany Almeida relata assédio em parque de Londres: 'Abaixou as calças'

Hariany Almeida viveu um momento de tensão em Londres, no Reino Unido, durante sua viagem internacional.

O que aconteceu

A influenciadora utilizou as redes sociais para relatar um episódio de assédio. Hariany contou que estava acompanhada da irmã, Raiany Almeida, quando foi surpreendida por dois homens que as encararam de forma intimidadora. "Vou falar uma coisa. Aqui é perigoso, tá? Ontem eu e a Raiany estávamos num parque e aí dois caras encararam a gente", relatou.

Segundo a ex-BBB, a situação piorou quando, ao deixarem o local, um dos homens voltou a se aproximar delas. "Aí, quando a gente foi sair do parque, ele foi de novo em direção à gente, pra saída do parque, e ele simplesmente abaixou as calças e mostrou tudo pra gente", contou.

Indignada com o ocorrido, Hariany ressaltou que o local estava repleto de famílias, incluindo idosos e crianças. "Ele estava com as calças abaixadas e fiquei com muito medo e preocupada, porque parque tem muito idoso, criança, muitas pessoas indefesas", afirmou.

Antes de finalizar o desabafo, a influenciadora fez um alerta para quem costuma frequentar espaços públicos e levar crianças. "Então vai um alerta aí pra todos vocês cuidarem dos filhos de vocês, não soltem a criança por muito tempo. Imagina um cara louco desses? Bicho, o cara tava pelado, eu fiquei assustada e enojada", declarou.