Flor Fernandez admite mágoa de Lívia Andrade no SBT: 'Me chamava de cobra'

Flor Fernandez, 60, admitiu que existiu atritos entre ela e Lívia Andrade, 42, nos bastidores do SBT, quando as duas participavam do quadro Jogo dos Pontinhos, no Programa Silvio Santos.

O que aconteceu

Fernandez afirmou que "teve uma briga" entre as duas que teria sido iniciada por ela mesma. "A Lívia era muito legal, só que eu cheguei com muita sede, fazia piadas pesadas com ela e aí deu um ranço. Ela não estava errada, só que ela também perdeu espaço, ficou uma disputa, ela começou a fazer hashtag 'fora daqui', e eu comecei a ficar magoada, porque sempre gostei tanto dela", declarou em recente participação no podcast Salada Cast.

Ela classificou a briga com Andrade como algo "besta". "Eu queria ser aceita, ela queria que eu saísse de lá de qualquer jeito. Aí eu comecei a murchar, comecei a ficar triste, e se eu não estiver feliz no trabalho, não dá. Ela chegava, passava, me chamava de cobra, e aquilo me magoava tanto, eu ficava triste".

A apresentadora disse que, após assumir o erro pelo atrito com Lívia, criou coragem para pedir perdão. "Eu tinha consciência de que causei isso nela. Um dia eu entrei no camarim, e falei: 'Lívia, não estou aqui para brigar, você me perdoa? Sei que cheguei com muita sede, não respeitei, nunca iria fazer nada com você, sempre quis seu bem, sempre quis ser aceita'".

Depois do pedido de desculpas, as duas se reconciliaram. "Ela pediu para eu nunca mais chamá-la de galinha, nem falar dos ex-namorados dela. Ficamos super bem, daí para a frente foi ótimo, nós brincávamos. Ela não foi minha melhor amiga, mas sempre foi respeitosa comigo, construímos uma nova história como colegas de trabalho. E a culpa não foi dela, foi minha mesmo".

Lívia Andrade atualmente está na Globo e integra o programa Domingão com Huck. Flor Fernandez, por sua vez, saiu do SBT em abril do ano passado. Ela integrou o elenco de A Fazenda 16.