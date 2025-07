Estrela de reality show é acusada de matar e decapitar o próprio namorado

Tamika Sueann-Rose Chesser, 34, foi presa na Austrália há duas semanas, acusada do assassinar o próprio namorado, Julian Story, 39.

O que aconteceu

A modelo foi encontrada em estado de choque no apartamento onde o casal vivia, ao lado do corpo carbonizado e decapitado do rapaz. De acordo com o jornal The New York Post, a polícia foi chamada por vizinhos, após estes notaram fumaça saindo do apartamento dos dois.

Tamika foi presa no dia 19, dois dias após o assassinato, e encaminhada à ala psiquiátrica de um presídio. Ela enfrenta acusações formais de homicídio, agressão a agentes da lei, obstrução da justiça e tentativa de ocultação de provas.

A cabeça de Julian não foi encontrada no local do crime e segue desaparecida. O rapaz, antes de morrer, possuía histórico de envolvimento com drogas e de outros problemas legais.

Tamika Sueann-Rose Chesser era famosa por sua participação no reality show "As Gostosas e os Geeks" (The CW). A atração foi produzida entre 2005 e 2008 e foi ao ar no Brasil pelo canal pago Multishow.