Matuê, Maneva: Encontro das Tribos rola em SP e assinante UOL paga meia

O Encontro das Tribos volta em clima de férias no sábado, 12 de julho, na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo (SP). O festival promete uma maratona musical que vai do rap e trap ao forró e reggae, reunindo grandes nomes da música brasileira em um só lugar.

Assinante UOL tem 50% de desconto em até quatro ingressos na modalidade inteira. Acesse e clique em "utilizar benefício".

A edição de Férias será em apenas um dia, mas com dois palcos: Arena (Matuê, Dezarie, Criolo, Maneva, Ponto de Equilíbrio, Mato Seco, Alma Djem, Ventania) e Vila (Rastapé, Peixelétrico, Caiana, Jam Sessions).

Maneva é atração do Encontro das Tribos edição de Férias, em São Bernardo do Campo (SP) Imagem: Reprodução/Instagram

Os ingressos são vendidos no site da ticket360.com a partir de R$ 160 a entrada inteira da pista sem as taxas. Há o Camarote Madeira Open Bar a partir de R$ 280,00 a meia. Estão inclusas as seguintes bebidas: água, refrigerante, suco, água de coco, água tônica, energético, cerveja Petra, vodka Orloff, uísque Ballantines e gin Seagers.

Encontro das Tribos - Edição Férias

Quando: 12/07/2025. Abertura: 19 horas

12/07/2025. Abertura: 19 horas Onde: Estância Alto da Serra. Endereço: Estrada Névio Carlone, 03 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo - SP

Estância Alto da Serra. Endereço: Estrada Névio Carlone, 03 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo - SP Ingressos: a partir de R$ 160 a inteira pista

