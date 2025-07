Eliezer admite negligência com depressão da mãe: 'Preferi ignorar'

Eliezer do Carmo, 35, comemorou a evolução no tratamento de sua mãe, Ana Beatriz, 59, contra a depressão e a obesidade.

O que aconteceu

O ex-BBB festejou o fato de ela ter perdido quase 20 kg após se mudar para a casa do filho e de Viih Tube, 24. "A notícia boa da semana é que minha mãe, que antes estava com 120 kg, hoje está com 102 kg. Ela, que três meses atrás não estava conseguindo subir uma escada, hoje acorda antes de mim, vai para a academia e faz 50 minutos de bike", celebrou ele, na legenda de fotos de Ana Beatriz se exercitando, publicadas nos stories de seu Instagram.

Eliezer admitiu ter sido negligente diante do quadro depressivo que sua mãe enfrenta há mais de 20 anos. "Eu levei muito tempo para levar a sério o que minha mãe tinha. Para mim sempre foi que ela queria se fazer de vítima o tempo todo. Porque foi isso que me falavam. E não que isso sirva como uma justificativa da minha negligência. Mas eu não percebi. Ou percebi e preferi ignorar. Ou percebi e não sei", admitiu, aos prantos, em uma sequência de vídeos divulgados nos stories.

Como convive com a depressão de Ana Beatriz desde a infância, ele nunca entendeu a gravidade da situação. "Ela começou a depressão quando eu tinha 9 anos de idade. Eu não tenho memória da minha mãe, de como ela era antes, antes da depressão. Eu cresci vendo a minha mãe na cama, tomando remédio. Pra mim era a coisa mais natural e normal do mundo."

Eliezer concluiu com um alerta para que seus seguidores prestem atenção na saúde dos próprios pais. "No meu caso, eu tive que casar, ter filhos, pra ter esse olhar de cuidado com eles. Geralmente a mulher, quando casa, ela tem mais esse olhar de cuidar dos pais. Trazer os pais pra perto. O comportamento do homem é o contrário. Quando o homem casa, ele meio que se isola, se afasta, e não olha tanto para o pai e a mãe."

Foi sua esposa, Viih Tube, quem o ajudou a abrir os olhos para sua responsabilidade com relação a Ana Beatriz. "Na verdade, eu tive uma ajuda, né? Minha mulher viu, olhou para minha mãe e disse: 'Precisamos cuidar dela, vamos fazer algo.'"

Imagem: Reprodução/Instagram