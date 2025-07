'Dona de Mim': Após sair da prisão, Ryan sofre nas mãos de mulher ardilosa

Nos próximos capítulos da novela "Dona de Mim" (Globo), Ryan (L7NNON) é tratado mal por Kami (Giovanna Lancellotti) após sair da prisão.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Depois de anos preso, Ryan conquista a liberdade condicional e enfrenta as consequências de sua ausência na vida da ex-companheira e seu filho. Em cenas previstas para o capítulo de quinta-feira (3), com o apoio do advogado, ele sai da prisão determinado a seguir firme no novo caminho e seu destino é o salão de beleza de Fabiana (Flavia Santana), onde começa a trabalhar como parte de sua reintegração social.

No entanto, Ryan encontra o salão fechado por conta da festa junina do bairro. Desorientado, ele vai até a praça onde a festa acontece e observa de longe Kami e o filho Dedé (Lorenzo Reis), que não vê há anos.

O reencontro é intenso, mas também tenso: Kami, abalada, leva o filho embora, deixando claro que não será fácil para Ryan reconquistar seu espaço.

Fabiana, ao saber de toda situação, decide abrir o salão para que Ryan possa começar a trabalhar. Lá, ele reencontra o irmão Lucas (Pedro Henrique Ferreira) e alguns amigos do passado.

Inspirado, Ryan improvisa rimas e motiva os jovens a criarem uma nova crew de rap, reforçando seu papel como referência e inspiração para a juventude do bairro. No entanto, um antigo conhecido o observa de longe, sugerindo que o passado do pai de Dedé pode voltar para assombrá-lo.

Ryan (L7nnon) reencontra Kami (Giovanna Lancellotti) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.