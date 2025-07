Diego Cruz expõe detalhe de primeira ficada com Boca Rosa: 'Foi um sinal'

Diego Cruz abriu o coração sobre o início do seu relacionamento com Bianca Andrade, 30.

O que aconteceu

O influenciador lembrou como foi o início do romance com a empresária. "Na primeira vez que a gente ficou, na primeira semana, a gente ficou quatro horas no telefone direto. E eu acho que aquilo foi primeiro sinal de como a gente se conecta assim, em tantos lugares. Ela é maneira demais", disse ele.

O artista deixou claro que não houve joguinhos e que ambos foram claros em relação aos sentimentos. "Acho que uma coisa legal de citar é que nunca houve joguinho entre nós dois, sabe? Desde o começo, desde os primeiros dias, a gente sempre falou abertamente quanto a gente estava interessado mesmo, sabe? Quanto a gente queria estar perto um do outro. Isso é maravilhoso, né?", continuou.

Para Diego, isso mostra maturidade na relação. "Não vou dizer que eu nunca fiz joguinho, óbvio que eu já fiz joguinho muito na vida, mas chega um momento que você fala: 'cara, você é tão bobo, né? É tão bom você poder estar interessado, falar e existir reciprocidade. A gente tem medo da perda do interesse quando a gente se coloca vulnerável para o outro. Porque quando você diz que gosta, você está se colocando em uma posição de vulnerabilidade. Entre a gente, nunca teve espaço para isso", finalizou ela.