Como série policial 'NCIS' fez agência do governo dos EUA mudar protocolos

Que a ficção influencia a realidade, já sabemos. Mesmo assim, chama a atenção quando uma série de TV consegue mudar até mesmo o dia a dia de uma agência governamental dos EUA. Foi com o que aconteceu com a série "NCIS" (lançada em 2003). Além de se tornar um fenômeno global, ela também influenciou a agência real Naval Criminal Investigative Service, a verdadeira NCIS, de maneiras surpreendentes. Embora a maioria dos procedimentos mostrados na TV seja dramatizada, o programa teve efeitos tangíveis na percepção pública, no recrutamento e até em ajustes operacionais.

A série acompanha uma equipe especial liderada pelo carismático e reservado Agente Especial Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon), que combina métodos tradicionais de investigação com tecnologia de ponta para desvendar homicídios, terrorismo, espionagem e casos de alto perfil. A produção caiu nas graças do público e, atualmente, está em sua 22ª temporada, com diversos derivados, como o caso de "NCIS: Origns", em exibição na AXN, todos os sábados, às 20h10.

Para entender melhor: NCIS significa, em português, Serviço de Investigação Criminal Naval. É a principal agência de investigação criminal do Departamento da Marinha dos Estados Unidos, responsável por investigar crimes graves envolvendo a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais, assim como questões de segurança nacional, contrainteligência e contraterrorismo.

Elenco da série 'NCIS' Imagem: Divulgação/CBS

Em entrevista a Splash, o protagonista do spin-off, Austin Stowell, 40 —que vive o jovem Gibbs na série—, comentou sobre o fato de ser uma "agência esquecida" antes da produção se tornar um grande sucesso. "A NCIS precisou mudar protocolos depois do seriado! Existe até uma brincadeira sobre isso na série", diz o ator ao relembrar do primeiro episódio, de 2003, quando Gibbs precisa explicar para um funcionário do aeroporto sobre o que se trata a agência.

Para se ter uma ideia, após o sucesso de "NCIS", a agência registrou um amento de 500% nas candidaturas, segundo informações do The Washington Post. A procura para se tornar um agente do órgão foi tanta que, segundo o ex-diretor da NCIS, Mark Clookie, a agência enfatizou em materiais de divulgação que o trabalho real de um agente é "mais burocrata que tiroteios".

Quanto às mudanças, o serviço de investigação precisou mudar os protocolos de seus agentes quanto à vida civil. Por exemplo: agentes reais receberam orientações para evitar exposição desnecessária, como em redes sociais, já que a popularidade da série aumentou o risco de "imitadores" ou vazamentos.

Cenas da série que mostravam hackers invadindo sistemas ou agentes se infiltrando em organizações levaram a NCIS a reforçar treinamentos sobre segurança cibernética e proteção de identidade. Para a agência, ao dramatizar hackers invadindo sistemas rapidamente e agentes se infiltrando sem backup realista, levou o serviço a reforçar o treinamento em segurança cibernética. A intenção é fugir dos riscos do "efeito copycat", no qual criminosos poderiam tentar imitar técnicas simplificadas da TV. Outro tópico foi o reforço o protocolo de sigilo para evitar exposição de táticas reais.

"Bênção"

"NCIS: Origins" é a sexta produção derivada de "NCIS" e funciona como uma prequela. A história se passa em 1991 e conta a história do início da carreira de Gibbs, durante seus anos como agente probatório, enquanto ainda processava o trauma do assassinato de sua esposa e filha.

É uma bênção fazer parte de algo tão icônico. O mérito é de 20 anos de trabalho duro da equipe original e dos personagens incríveis —especialmente um que sou suspeito para falar, o Gibbs. Sempre agradeço a Mark Harmon por isso —ele já deve estar cansado de ouvir! Austin Stowell

Para o ator, foi um desafio interpretar um personagem tão querido, mas 20 anos antes do que o conhecemos. "Ninguém é igual após duas décadas. Então, o desafio foi: 'Como chegar até o Gibbs que conhecemos, sem imitá-lo?' É sobre explorar como ele se tornou Gibbs."

Interpretar o famoso agente fez com que Stowell se conectasse com um trauma pessoal. "Gibbs perdeu a esposa e a filha; eu perdi meu pai recentemente. Reviver essas memórias foi doloroso, mas terapêutico." Ele revela que este processo se desenrola para fora das telas, chegando aos fãs. "Já ouvi de uma mulher, durante o Festival de Monte Carlo, que ela encontrou cura na nossa história. Isso é emocionante."