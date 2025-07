Como funcionava esquema que teria desviado R$ 1,5 mi de Alexandre Pires

Uma ex-funcionária de Alexandre Pires foi condenada a mais de 16 anos de prisão por desviar R$ 1,5 milhão das contas do cantor e da esposa, Sara. O casal teria suspeitado de "luxos incompatíveis" com o salário de Uiara Teixeira. Em nota, a defesa da ex-funcionária afirma que recorreu da decisão e provará sua inocência.

A conjunção demonstra, sem dúvidas, que Uiara e Elcione [marido da ex-funcionária] praticaram, por diversas vezes, lavagem de dinheiro para disfarçar a origem ilícita dos recursos obtidos através das subtrações. Juiz André Ricardo Botasso

Como funcionava esquema, segundo denúncia do Ministério Público

Esquema operava por meio do "abuso de confiança" e da ocultação da origem dos valores. Ela, que ocupou o cargo de janeiro de 2014 a maio de 2018, teria se aproveitado da posição como administradora financeira das empresas e da vida pessoal do cantor e da mulher para cometer os crimes.

Uiara tinha acesso irrestrito às contas bancárias das vítimas e possuía procurações. Os advogados do artista argumentam que as vítimas tinham plena confiança nela, a ponto de deixá-la com cheques em branco -inclusive decidindo quando o casal teria acesso ao próprio dinheiro.

Uma testemunha, que era subordinada à administradora, relatou que Uiara frequentemente solicitava o saldo de cheques que excedia o valor das faturas a serem pagas. Ela alegava que esses saldos seriam para "outros pagamentos", mas nunca apresentou comprovantes para justificar o destino dos recursos.

Auditoria detectou uma inconsistência de mais de R$ 1,5 milhão nas contas do artista Imagem: Divulgação

Uma auditoria detectou uma inconsistência de mais de R$ 1,5 milhão nas contas do casal e da empresa (de 2014 a 2018). O processo aponta movimentações suspeitas nas contas da ex-empregada, assinaturas falsas e comportamentos suspeitos, como o saque de valores superiores aos solicitados por Alexandre e pela esposa

Uiara subtraiu créditos e descontos relacionados à operadora Vivo, de acordo com a decisão do TJ. Ela também habilitou chips telefônicos em seu favor —inclusive após sua demissão, alegando que uma funcionária da operadora os entregou para ela não perder seu número.

Houve desvio de materiais de construção para endereços diversos, incluindo a casa da administradora, a oficina do marido, Elcione, e a casa da mãe.

'Padrão de vida incompatível'

Ex-funcionária comprou carros de luxo, a exemplo do modelo Audi A5 Imagem: Divulgação

Alexandre Pires e a mulher apontam uma súbita e ostensiva mudança no padrão de vida da funcionária. Ela passou a adquirir roupas de grife, carros de luxo (como Audi A5, Pajero e caminhonete Triton), viagens e procedimentos estéticos. O salário dela era de aproximadamente R$ 4 mil.

Uiara e o marido, Elcione Silva Cassiano, montaram uma oficina mecânica em julho de 2014, que teria sido usada para lavar o dinheiro desviado —disfarçando os valores como pagamentos por serviços. O casal não demonstrou ter ganhos suficientes para a criação do estabelecimento, que "cresceu rapidamente".

Condenação

Uiara foi condenada a 16 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por furto qualificado e lavagem de dinheiro, mas pode recorrer em liberdade. O marido dela, Elcione Silva Cassiano, foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto e também pode recorrer em liberdade.

O juiz determinou ainda o pagamento de R$ 1,5 milhão em indenização a Alexandre e Sara. Ele também determinou o bloqueio de bens da condenada para garantir o ressarcimento do dinheiro furtado e pagamento de multa.

Outras três pessoas também foram acusadas de terem participado do esquema e de terem mentido em juízo. Elas foram absolvidas.

Em nota, a defesa diz que a Uiara recorreu da decisão e comprovará sua inocência no caso.