Cacau Protásio deixa elenco do 'Vai Que Cola' após 13 temporadas: 'Grata'

Cacau Protásio, 50, anunciou o fim de sua participação na sitcom "Vai Que Cola" (Multishow), na qual interpreta Terezinha desde 2013.

O que aconteceu

A assessoria da atriz confirmou que ela deixará o programa após a conclusão da 13ª temporada. "A atriz e humorista Cacau Protásio se despede do elenco do programa 'Vai Que Cola', exibido pelo Multishow. Presente na atração desde a primeira temporada, a artista encerra sua participação na 13ª temporada e não integrará o elenco da 14ª. Ao longo de sua trajetória no humorístico, Cacau deu vida à personagem Terezinha, um dos grandes destaques da série, conquistando o público com irreverência e carisma", diz a nota, publicada no Instagram da estrela.

Protásio agradeceu aos fãs e aos colegas de trabalho que a acompanharam ao longo de sua estada na série. "O 'Vai Que Cola' foi um momento muito feliz na minha vida. Aprendi muito, tive a oportunidade de atuar ao lado de grandes atores e de conviver com profissionais incríveis, dentro e fora do palco. Sou muito grata por ter levado, durante tanto tempo, alegria para a casa das pessoas através da Terezinha, personagem que vai ficar para sempre no meu coração. Obrigada a todos que estiveram comigo nessa jornada", afirmou ela, no mesmo comunicado.

"Vai Que Cola" tem previsão de ser encerrado em 2026, depois da 14ª temporada. Até agora, a atração já soma mais de 400 episódios e rendeu também duas adaptações para o cinema, "Vai Que Cola - O Filme" (2015) e "Vai Que Cola 2 - O Começo" (2019).