Bebê vira marionete nas mãos de golpista cruel em 'Êta Mundo Melhor!'

Nesta terça-feira (1º), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Candinho descobre que o bebê foi entregue a Carmem e a procura, com a ajuda de Celso e Sabiá. Zulma afirma a Zenaide que o bebê de Candinho é sua mina de ouro.

Anastácia, mãe de Candinho, morre com a notícia do desaparecimento do neto. E após uma passagem de alguns dias, Celso fica indignado com o testamento de Anastácia. Estela leva Anabela para o hospital.

Zulma aparece aplicando golpes usando o bebê de Candinho. Celso visita Sandra no reformatório e depois vê Zulma na porta da igreja com um bebê.

Zulma (Heloisa Périssé) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Um telegrama com a notícia da morte de Filomena chega ao sítio, e Dita diz a Cunegundes que irá a São Paulo buscar mais informações.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.