Vinil de banda emo feito com cinzas humanas é banido em 8 estados dos EUA

A banda emo americana The Ataris causou polêmica ao lançar um vinil com os restos mortais do pai do vocalista, Kris Roe.

O que aconteceu

O disco, prensado com as cinzas do homem, foi banido em oito estados dos Estados Unidos. Em comunicado, o portal Hellomerch afirmou que pedidos com endereços na Flórida, Geórgia, Massachusetts, Missouri, New Hampshire, Carolina do Sul, Texas e Virgínia seriam cancelados. A lei nesses estados impede a venda de produtos que contenham restos humanos.

Trata-se de uma edição limitada do novo single "Car Song". O título marcou o primeiro lançamento inédito da banda em mais de uma década.

William Charles Roe, pai de Kris, morreu em 2014 por complicações do alcoolismo. Parte da renda obtida com as vendas do disco foi destinada a uma organização que atua na prevenção e no combate ao vício em substâncias.

Para Kris Roe, homenagear o pai dessa forma foi uma decisão significativa. "Este álbum é para meu pai, William Charles Roe. Você é profundamente amado e faz muita falta. Está sempre em meu coração e pensamentos", começou ele em nota divulgada no site oficial.

Que sua memória e espírito vivam eternamente como parte desta música. Uma parte dos lucros será destinada a ajudar aqueles que estão lutando contra o alcoolismo e a dependência química Kris Roe, vocalista da The Ataris

Segundo o vocalista, William interagia com os fãs, filmava shows e enviava as fitas VHS para quem participava do fórum da banda. "Quando descobri que havia uma fábrica que poderia prensar as cinzas de um ente querido no próprio vinil, tudo fez sentido", explicou Kris.

Que melhor maneira de celebrar a vida do meu pai do que torná-lo parte física da música que ele sempre apoiou e amou? Kris Roe, vocalista da The Ataris

Opiniões divididas

Caso gerou debates nas redes sociais sobre os limites entre homenagem e polêmica. Enquanto alguns fãs elogiaram a atitude como um tributo emocionante, outros acharam a ideia mórbida.

Nos EUA, a venda de restos humanos é permitida em 42 estados, mas proibida nos oito mencionados. Por isso, a banda reforçou que, nesses locais, a entrega do vinil especial não seria possível.

Lançamento recolocou a banda no radar do público, já que a banda não apresentava novidades há mais de dez anos. Formada em Indiana, The Ataris ficou famosa com sucessos como "The Boys of Summer", cover de uma canção de Don Henley, baterista da clássica banda norte-americana Eagles.