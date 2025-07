Bem diferente: o que aconteceu com Paty de 'A Viagem' 31 anos depois?

Viviane Pinheiro, 35, que deu vida a Paty em "A Viagem", novela de 1994 atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, deixou a carreira artística há anos. Hoje, segue outra profissão, mas guarda com carinho as lembranças do papel que marcou sua trajetória ainda na infância. Confira como ela está hoje.

Breve trajetória artística

Viviane Pinheiro tinha apenas cinco anos quando deu vida a Paty em "A Viagem". Ela fez o teste após dizer para a mãe que gostaria de atuar em novelas. Mattar) e Diná (Christiane Torloni), um dos casais principais da trama de Ivani Ribeiro.

Viviane Pinheiro, que fez Patty em 'A Viagem', com Maurício Mattar e Christiane Torloni Imagem: Divulgação/Globo

"A Viagem" foi a única novela da carreira de Viviane, que diz guardar boas lembranças dos bastidores da Globo. Em entrevista ao extinto Vídeo Show, em 2006, a ex-atriz relembrou com carinho o convívio com o elenco da trama espírita, sobretudo com Maurício Mattar.

Ficamos muito apegados. Maurício sempre foi muito atencioso comigo e, quando a novela acabou, sentia saudades dele. Ligava pra casa dele. Viviane Pinheiro

Ela largou a carreira artística e se formou em publicidade em 2009. Hoje, aos 35 anos, é coordenadora de marketing na FGV (Fundação Getúlio Vargas), onde trabalha desde agosto de 2018. Em seu Linkedin, há informações sobre cursos de extensão e pós-graduação em sua área de atuação.