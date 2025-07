Após manipular Afonso, Maria de Fátima realiza maior sonho em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Afonso (Humberto Carrão) pede Maria de Fátima (Bella Campos) em casamento.

O que vai acontecer

Tudo começa com a jovem fingindo se sentir ofendida quando Afonso a convida para morar com ele em Paris. Alegando ser uma mulher criada com princípios, Fátima se mostra insultada pelo namorado a ver como uma acompanhante, e não como uma parceira de vida.

Quando descobre que a namorada declinou do convite, César (Cauã Reymond) fica em choque. Maria de Fátima tranquiliza o amante, mostrando que sabe o que está fazendo e que, logo, Afonso vai atrás dela.

Depois de conversar com Odete (Debora Bloch), que ajuda a reforçar essa imagem de Maria de Fátima de uma mulher mais tradicional, o bilionário procura a filha e Raquel (Taís Araújo). Ele faz o pedido de casamento da maneira que a vilã tanto esperou.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.