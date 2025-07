Jack Quaid usa pandemia para virar agente esquisitão em 'Chefes de Estado'

Após viver um namorado psicopata em "Acompanhante Perfeita" e um executivo que não sente dor em "Novocaine", Jack Quaid, 33, agora vira um agente secreto esquisitão no filme "Chefes de Estado".

Para compor o personagem, ele se inspirou nele mesmo após duas semanas de pandemia: "Um pouco estranho por ficar tanto tempo sozinho, meio sem saber como interagir com as pessoas", descreve.

Na trama, o agente da CIA Marty Comer vive em total isolamento, cercado de comida, videogames, armadilhas, munição e planos de emergência. Tudo isso em um esconderijo disfarçado de empresa de mineração na Polônia. É nesse lugar que ele é acionado para ajudar o presidente dos Estados Unidos, Will Derringer (John Cena), e o primeiro-ministro britânico Sam Clarke (Idris Elba).

Apesar de toda a expectativa de Marty para entrar em ação, o que o empolgado de verdade é conhecer o presidente americano. Isso porque Will Derringer foi um astro de filmes de ação antes de assumir a Casa Branca.

É isso que o Marty estava esperando! Ele está totalmente preparado e fica empolgado porque finalmente pode proteger seu ídolo. Ele não pode acredite que seu herói, que ele pensava estar morto, está de repente à sua porta! Jack Quaid em entrevista feita pelo Prime Video e concedida com exclusividade a Splash

John Cena e Idris Elba em cena de "Chefes de Estado" Imagem: Divulgação

Se do lado americano, Marty Comer é o escolhido para ajudar os dois líderes mundiais, do lado britânico é Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas). Além de agente do MI-6, ela é um antigo affair do personagem de Idris Elba, o que provoca alguns problemas na hora de eles trabalharem juntos. "Minha personagem tem para manter esses dois líderes super importantes vivos enquanto eles estão brigando!", afirma a atriz.

O longa, que mistura comédia e ação, é uma carta de amor aos clássicos dos anos 1990, como "Máquina Mortífera" e "Um Tira da Pesada", segundo Idris Elba. "Esse gênero nos deu alguns dos melhores momentos do cinema. Quando você pega personagens ótimos e os joga em situações absurdas —é puro escapismo. Uma hora você está rindo, na outra está na ponta da cadeira."

Algo que aprendi há muito tempo é que, quando você cerca violência com comédia, as risadas ficam ainda mais forte —por causa do contraste. Ilya Naishuller, diretor do filme

"Chefes de Estado" estreia amanhã no Prime Video.