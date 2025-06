XLOV mostra que dá para ir além nos grupos masculinos de K-pop

Antes mesmo de debutar, em janeiro deste ano, existia uma expectativa muito grande em torno do grupo de Wumuti e Rui. Os dois artistas participaram do programa Boys Planet em 2023, que formou o bem-sucedido grupo ZB1, e se tornaram artistas queridos pelo público que os acompanhou.

Em dezembro de 2024, Wumuti foi confirmado como primeiro membro do XLOV. Em seguida, foram divulgados os outros membros, sendo cada um de um país: Wumuti é chinês, Rui é taiwanês, Hyun é sul-coreano e Haru é japonês. Haru, inclusive, também participou do Boys Planet.

Logo que o grupo debutou, com "I'mma Be", algumas entrevistas com os integrantes confirmaram que eles teriam um conceito "sem gênero" e, desde então, essa se tornou uma das características mais fortes e interessantes do grupo. Com saias longas, maquiagens cheias de brilhos e unhas de gel enormes, os artistas não se resumem a conceitos de "boy groups" e conseguem ir além.

Embora isso atraia um ódio nada velado —homofobia no Brasil é crime, mas na Coréia do Sul, não—, também fez com que eles conseguissem construir uma base de fãs sólida e diversa, celebrando as coreografias que criam, a cor da pele que eles não embranquecem e os apelidos e tratamento que eles gostam de receber. A dupla Wumuti e Rui, por exemplo, é chamada de Barbiez.

Os lançamentos mais recente deles, "I ONE" e "BIZNESS", foram além em quebrar padrões e trazer um novo tipo de grupo, que não se enquadra como feminino ou masculino, mas que abraça quem eles querem realmente ser artisticamente, independente do gênero.

Não posso dizer que recomendo todos a se assumirem. A situação de cada um é diferente, e se assumir não é fácil, então eu não vou chegar falando: 'Saiam do armário. Por que vocês não saem?'. O que eu posso dizer, sendo honesto, é: 'a sensação é boa'. E o mínimo que você pode fazer é se entender e se aceitar. Assim, o momento certo vai aparecer naturalmente, como apareceu pra mim. Bain, cantor do grupo JUSTB, em entrevista para a revista DAZED Korea, Artista recentemente se assumiu parte da comunidade LGBTQIAP+

Livro da semana: 'Coelho Maldito'

"Coelho Maldito" é o livro ideal para quem gosta de histórias estranhas e que proponham estabelecer novos hábitos de leitura. Afinal, se trata de um compilado de contos —dez no total— que misturam horror cotidiano, ficção científica e surrealismo.

Escrito pela sul-coreana Bora Chung, o livro foi publicada em 2017 no país e em 2024 no Brasil —editada pela Alfaguara e traduzida por Hyo Jeong Sung. Fácil de ler, o livro faz parecer que a autora está em uma roda contando histórias macabras que fazem refletir e repensar sobre a vida.

O conto que dá nome ao livro também é o que abre a obra e traz uma mulher que herda uma loja de objetos amaldiçoados. Entre eles, tem um coelho, que ela usa para se vingar de uma grande corporação que destruiu a vida da sua família.

Em todos os contos presentes na obra, a autora trata o capitalismo de forma fantasiosa, críticas e com metáforas; desmistifica temas considerados tabus, como a menstruação —o melhor conto do livro, inclusive—; e trabalha com os pequenos horrores normalizados no dia a dia.

Nos últimos anos, vimos uma série de obras literárias e cinematográficas usarem muito bem o horror como crítica social, e Bora Chung faz isso com maestria em "Coelho Maldito". O livro, além de capítulos curtos, possui menos de 300 páginas e nos leva para lugares impensáveis.

Momento Dramas

"Round 6"

Depois de uma segunda temporada que acabou sem grandes respostas e com muitas pontas soltas, a série mais vista de todos os tempos da Netflix volta para sua terceira e última parte. Com seis episódios, nos despedimos dos jogos com um novo bonequinho aterrorizante e com vários personagens ficando pelo caminho. Aguenta coração, pois alguns dos jogadores mais queridos não chegarão ao fim para ganhar o prêmio milionário. "Round 6", 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Lee Jungjae e Lee Byunghun | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

Milklove de volta!

Com grande destaque nas redes sociais, o popular casal de GL Milklove retorna em grande estilo para esse projeto. Milk interpreta Wan, que perde o pai e o emprego, e precisa assumir a loja de conveniências da família. Com o mundo desabando ao seu redor, ela é surpreendida por Mae, interpretada por Love, que frequenta a loja e acaba se tornando um apoio importante para Wan, apesar de guardar alguns segredos que podem abalar a dinâmica do casal. "Whale Store XOXO", 2025 | Criação - GMM25 | Elenco - Milk e Love | Onde - YouTube | País - Tailândia

"Memoir of Rati"

Outro retorno muito aguardado é o do casal GreatInn, que brilhou em "Wandee Goodday" em 2024 e agora retorna em uma série de época e cheia de angústia e sofrimento. A história se passa em 1915 e aborda o amor entre dois homens em um período em que era um grande tabu se assumir gay. A trama também aborda diferenças sociais entre os personagens e como o amor pode superar tantos obstáculos. Podem separar lencinhos e esperar sofrimento, pois vem aí! "Memoir of Rati", 2025 | Criação - GMM25 | Elenco - Great Sapol e Inn Sarin | Onde - YouTube | País - Tailândia

GERAÇÕES K-POP

WINNER: survival show e carreira de sucesso na Coreia e Japão

Após debutar com cinco integrantes, o WINNER se tornou um quarteto e, em breve, retornará com turnê depois de três anos de hiato. Agora, como um trio.

Seungyoon, Jinwoo e Seunghoon se apresentarão em julho. Mino não retorna, pois está sendo investigado pela manipulação de folgas no período em que cumpriu serviço social —alternativa ao serviço militar. Mino, rapper principal, é o integrante mais popular do grupo.

Formado em 2014 no programa de TV WIN: Who Is Next?, o grupo sempre fez muito sucesso na Ásia, principalmente na Coréia do Sul e no Japão, onde lançaram mais de 21 álbuns, além das gravações ao vivo nas diversas turnês que fizeram em ambos os países.

Ecléticos, o grupo mistura R&B, pop e rap com o toque do K-pop e faz funcionar: entre os maiores sucessos deles estão "Really Really", "Everyday" e "I Love You". O disco de debut deles, "S/S" é considerado um dos melhores pelos fãs —chamados de Inner Circle—, e o single principal, "Empty", foi um grande hit e conquistou #1 no GaOn.

Muito carismáticos, os integrantes costumam aparecer em diversos programas de variedade sul-coreanos, o que transformou todos eles em figuras conhecidas não só pela música.

Programe-se

Segunda

ONEUS - Lança '5x' (décimo primeiro miniálbum)

Han Seungwoo - Lança 'TOP NOTEl' (quarto miniálbum)

MOMOLAND - Lança 'BAAM (EDM remix)' (single)

Terça

BABYMONSTER - Lança 'HOT SAUCE' (pré-single)

ONE PACT - Lança 'ONE PACK' (pré-single)

AHOF - Lança 'WHO WE ARE' (primeiro miniálbum)

Quarta

KARD - Lança 'DRIFT' (oitavo miniálbum)

RESCENE - Lança 'Dearest' (segundo single álbum)

TWS - Lança 'Hajimemashite' (primeiro single álbum japonês)

Quinta

Jung Yonghwa (CNBLUE) - Lança 'One Last Day' (terceiro miniálbum)

Sexta