Virginia mostra novo apartamento com floresta na escada e banheiro de onça

Virginia Fonseca, 26, exibiu nas redes sociais detalhes de seu novo apartamento em São Paulo.

O que aconteceu

As paredes do imóvel são decoradas com ilustrações de uma floresta, na entrada e também na escada interna. "Gostou, Nic?", perguntou ela ao amigo que a acompanhava na ocasião. O rapaz confirmou. "As paredes são revestidas! Parece que estamos numa floresta! Amo essas coisas de 'peruagem'", empolgou-se ele, nos registros da visita, divulgados por Virginia nos stories de seu Instagram.

O lavabo, por sua vez, é revestido com um papel de parede que reproduz, na imagem e na textura, a pele de uma onça. "É de veludo esse tecido", explicou a influencer, tocando o revestimento. "Olha o detalhe do espelho! Eu amei!", exclamou Nic, chamando a atenção para os enfeites dourados na parte superior do item.

Apesar da empolgação com a mudança, Virginia passou por alguns perrengues no novo lar ao longo do fim de semana. Ela comentou nas redes que seu chuveiro e seu vaso sanitário não estavam funcionando, o que a obrigou a recorrer ao apartamento da ex-sogra, Poliana Rocha, 48.