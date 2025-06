Virginia Fonseca vai à igreja rezar e é cercada por fãs: 'Bizarro'

Imagens de Virginia Fonseca, 26, cercada de pessoas enquanto rezava em uma igreja em Goiás, viralizaram nas redes sociais hoje.

O que aconteceu

A influenciadora fez o Caminho da fé de Trindade, em Goiás, no fim de semana. Ao chegar no Santuário da Basílica do Divino Pai Eterno, se ajoelhou para rezar, e logo acabou rodeada de pessoas que filmavam e tiravam fotos.

Vídeos mostram que a presença de Virginia causou tumulto. Fãs também se aproximaram da influenciadora para pedir registros.

O episódio repercutiu negativamente. Houve quem comparasse a cena a um episódio da série "Black Mirror" (Netflix), já que a presença de Virginia desviou a atenção dos fiéis da atividade religiosa.

Gente a Virginia rezando na igreja e o povo todo em volta, que isso? pic.twitter.com/NEOqxvuQOw -- Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 30, 2025

Gente??? Eu tô com medo de como vamos parar como sociedade... esse vídeo da Virginia rodeada de membros da igreja em volta dela é bizarro pra caramba! Que fé é essa em Deus onde deixam ele em segundo plano na própria casa? pic.twitter.com/yzqfHru2DR -- SIGMAR | THE ERAS TOUR ?? (@psicopatarei) June 30, 2025

Isso aqui parece uma cena de Black Mirror com a Virgínia sendo mais adorada que o próprio Deus dentro da igreja.



Que bizarrice! pic.twitter.com/rI3xMy8lLr -- thiago (@httpsrealitys) June 30, 2025