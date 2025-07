Última Prova das Mulheres do Power Couple tem chuva de baratas e cobras

A última Prova das Mulheres do Power Couple 2025 (Record) foi exibida durante a edição de hoje.

Como foi o desafio

As esposas precisavam, em oito minutos, atravessar um caminho com insetos e bichos rastejantes. No início da prova, havia um painel somente com a letra "C" fixada.

A cada tanque, as esposas precisavam encontrar e coletar placas que, juntas, formavam a palavra "coragem". Em cada tanque, elas precisavam passar por bichos como enguias, minhocas, cobras e até uma chuva de baratas em um deles.

Completava a prova quem conseguissem pegar todas as letras em até oito minutos e formar a palavra. Todas as esposas cumpriram o desafio.

Talira e Adriana reclamaram bastante das baratas e cobras, mas conseguiram cumprir o desafio.

Em reta final, essa foi a última aposta feita pelos homens em suas esposas. O Power Couple chega ao fim no próximo dia 10 de julho.