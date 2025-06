Tarantino tem última chance de Oscar de direção antes da aposentadoria

Quentin Tarantino, 62, pretende encerrar sua carreira cinematográfica de mais de três décadas com a produção de seu 10º filme. Determinado a sair de cena no auge, a sua próxima obra pode ser a sua última chance de conquistar o Oscar de melhor direção, um prêmio que, apesar de sua relevância, ele ainda não tem.

Por que Tarantino fará apenas 10 filmes?

Tarantino anunciou pela primeira vez sua intenção de dirigir 10 filmes em 2012. Essa seria uma forma de preservar sua relevância e sair de cena no auge. "Não acredito que se deva ficar no palco até as pessoas implorarem para você sair. Quero deixar as pessoas querendo mais", disse o diretor.

Se eu parar em 10, isso seria bom como uma afirmação artística. Quentin Tarantino em entrevista à Playboy

Desde então, ele já compartilhou diversas vezes sua vontade de se aposentar. Em novembro de 2022, em entrevista para Chris Wallace ele declarou: "Faço isso há muito tempo. Faço isso há 30 anos, e é hora de encerrar o show"

Apesar de ter escrito e produzido mais de nove longas, na conta só são considerados os filmes que ele dirigiu sozinho. Seus nove filmes até agora são: "Cães de Aluguel" (1992), "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994), "Jackie Brown" (1997), "Kill Bill Volumes 1 e 2" (2003, 2004 —contados como um único filme), "À Prova de Morte" (2007), "Bastardos Inglórios" (2009), "Django Livre" (2012), "Os Oito Odiados" (2015) e "Era Uma Vez em... Hollywood" (2019).

Última chance no Oscar

Apesar de ser amplamente reconhecido como um dos melhores diretores do cinema, Tarantino nunca venceu o Oscar de melhor direção. Ele foi indicado três vezes: por "Pulp Fiction" (1995), "Bastardos Inglórios" (2010) e "Era Uma Vez em... Hollywood" (2020), mas perdeu respectivamente para os diretores Robert Zemeckis ("Forrest Gump"), Kathryn Bigelow ("Guerra ao Terror") e Bong Joon-ho ("Parasita").

Se Tarantino nunca for premiado pela direção, ele entrará no mesmo clube de cineastas como Alfred Hitchcock e Stanley Kubrick. Embora tenha conquistado dois Oscars de melhor roteiro original, seu último filme representa sua oportunidade de conseguir o prêmio de direção.

Qual será seu último filme?

O possível 10º filme de Tarantino, "The Movie Critic", já passou por várias reformulações. Originalmente, o enredo seria inspirado em um crítico de cinema que escrevia para uma revista adulta nos anos 1970, baseado em um personagem real que o diretor admirava durante sua juventude. Ele confirmou o longa em 2023 durante evento no Teatro Grand Rex em Paris.

Havia, inclusive, especulações de que Brad Pitt assumiria um papel importante no filme, possivelmente retomando seu personagem de "Era Uma Vez em... Hollywood". No entanto, Tarantino afirmou que o protagonista seria um ator mais jovem, alinhado à idade do crítico na realidade. "Ainda não decidi, mas vai ser alguém na casa dos 35 anos. Com certeza será um novo protagonista", disse Tarantino em Cannes 2023.

Brad Pitt, no entanto, revelou que vai reprisar o papel de Cliff Booth, sim, mas em "Era Uma Vez em... Hollywood 2". Ele confirmou que a sequência, roteirizado por Tarantino, terá direção de David Fincher e será lançado pela Netflix. "É algo que Quentin escreveu como um episódio de 'Era Uma Vez [em Hollywood], mas ele não queria dirigir'. Nosso amigo, David Fincher, chegou para dirigir. Começaremos em julho, e vai ser muito divertido!", explicou Brad ao Deadline.

Em janeiro desse ano, Tarantino confessou estar sem pressa para qualquer novo lançamento, o diretor quer se dedicar mais à família antes de iniciar a produção. Durante uma entrevista no Festival de Sundance, o cineasta revelou que só começará seu próximo projeto quando seu filho de 5 anos tiver idade suficiente para compreender e lembrar a experiência.

Quero criar memórias com meu filho. Só vou começar a filmar quando ele tiver pelo menos seis anos. Quentin Tarantino

Após sua aposentadoria como diretor, Tarantino planeja se dedicar à escrita. Ele já publicou um romance baseado em "Era Uma Vez em... Hollywood" que expande o enredo do filme e está trabalhando em uma peça de teatro. "Isso é algo que eu gostaria muito de fazer, experimentar com os livros", contou o cineasta em entrevista para a Folha de S. Paulo em 2021.