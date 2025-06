Procon multa Uber e 99 em R$ 17 mi por serviço irregular de mototáxi

O Procon-SP (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) multou Uber e 99 por oferecerem 'mototáxi' na cidade de São Paulo de forma irregular. As empresas podem recorrer.

O que aconteceu

Multa contra Uber foi de R$ 13,7 milhões, enquanto a 99 recebeu multa de R$ 3,5 milhões. Os valores foram calculados "conforme o porte econômico das empresas e a gravidade da infração".

Penalidade ocorre por "transporte de passageiros por motocicleta (mototáxi) sem regulamentação da Prefeitura". O órgão cita ainda que as empresas mantiveram a atividade mesmo diante de decisão da Justiça que exigia a suspensão do serviço

Decisão de continuar operando fez empresas desrespeitarem o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em nota à imprensa, o Procon alega que decisão do Tribunal de Justiça é "soberana" e que empresa deveria ter cumprido a determinação.

O argumento das empresas, reproduzido em matérias publicadas em diversos veículos de imprensa, de que mantêm o serviço enquanto aguardam esclarecimentos, não é justificável

Luiz Orsatti Filho, direto-executivo do Procon-SP, em nota à imprensa

Uber e 99 operaram na cidade baseados na legislação federal. As companhias citavam a lei 12.009/2009, que permite a atividade remunerada de transporte de passageiros. Logo, no entendimento das empresas, a esfera federal se sobrepõe à estadual.

Empresas resolveram parar de operar em São Paulo voluntariamente no fim de maio. Um projeto de lei tramita na Câmara Municipal da cidade para regularizar a categoria.

Consultada, a Amobitec (que representa as plataformas Uber e 99, além de outros serviços de mobilidade) diz que empresas não descumpriram decisões. A entidade argumenta que o serviço de transporte de passageiros por motos via aplicativo é "uma atividade privada, legal, regida pela Política Nacional de Mobilidade Urbana e sustentada pela Lei Federal nº 13.640". A associação menciona ainda que os "aplicativos têm autorização legal para aturar em território nacional, entendimento apoiado por dezenas de decisões judiciais no país".