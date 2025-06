Tragédias, traições e reviravoltas marcam 1ª semana de 'Êta Mundo Melhor!'

"Êta Mundo Bom!" (Globo) traz a nova jornada de Candinho (Sergio Guizé) a partir de hoje (30). Logo nos primeiros capítulos, o caipira precisará reunir forças para enfrentar perdas e decepções que mudarão sua vida para sempre.

O que vai acontecer

Sequestro abala Candinho. Nos primeiros momentos da trama, Candinho presencia um crime chocante. Ernesto (Eriberto Leão) surge vivo e sequestra Júnior, o filho de Candinho com Filó (Débora Nascimento).

Protagonista tenta impedir crime, mas não consegue. Desesperado, inicia uma busca pelo menino, sem pistas de onde ele possa estar.

Ernesto (Eriberto Leão) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo

Mortes em sequência. Ao tentar fugir com o bebê, Ernesto vai ao encontro de Filó em uma casa isolada. Porém, o local pega fogo e filó não sobrevive. Quando Candinho chega, desmaia ao saber da morte da mulher que ama, temendo também pela vida do filho.

A dor aumenta com mais uma perda. Anastácia (Eliane Giardini), mãe de Candinho, não resiste ao saber que o neto foi levado. Doente e fragilizada, ela morre no hospital.

Anastácia (Eliane Giardini) e Filó (Débora Nascimento) estarão mortas em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Reprodução/Globo

Traição inesperada. No meio do caos, Candinho será apunhalado por quem menos espera. Celso (Rainer Cadete), revoltado por ter herdado apenas um relógio de Anastácia, decide trair o amigo. Ele volta a se aliar a Sandra (Flávia Alessandra), que mesmo presa continua conspirando.

Com a ajuda de Zulma (Heloisa Périssé), Celso localiza Júnior em um orfanato. Mas em vez de resgatar o menino, faz um pacto com Sandra. Eles escondem a criança no abrigo e mentem para Candinho, fingindo não saber o paradeiro do pequeno.