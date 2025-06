Pedro Pascal x J.K Rowling: entenda briga que envolve direitos trans

Pedro Pascal, 50, explicou o que o levou a se posicionar contra uma fala de J.K. Rowling, autora de "Harry Potter", em abril.

Eu quero proteger as pessoas que amo. Mas vai além disso. Valentões me dão nojo pra caramba. disse o Joel de "The Last of Us" (HBO) em entrevista à Vanity Fair

A autora rebateu o ator com ironia. "Não posso dizer que me sinto rejeitada, mas persista, Pedro. Deus ama quem tenta", escreveu no X (antigo Twitter).

Can't say I feel very shut down, but keep at it, Pedro. God loves a trier. pic.twitter.com/xuyRGiquLx -- J.K. Rowling (@jk_rowling) June 28, 2025

Pedro é irmão de Lux Pascal, 33, uma mulher trans. J.K. Rowling, por sua vez, acumula ataques à comunidade trans.

Entenda a desavença

Em abril, o ator curtiu uma publicação que pedia boicote às obras de Rowling e a tudo relacionado à Harry Potter. "Tornou-se nossa missão como público garantir que tudo relacionado a Harry Potter fracasse... porque essa merda horrível e nojenta tem consequências", dizia o post.

Pascal comentou, ressaltando concordar com a publicação. "Merda horrível e nojenta, é exatamente isso. Comportamento de perdedora hedionda".

Atitude do ator aconteceu após J.K. Rowling comemorar a decisão da Suprema Corte do Reino Unido de que o termo "mulher" se refere a uma pessoa com vagina — excluindo pessoas trans. Ela publicou uma foto fumando um charuto em um iate com a legenda "adoro quando um plano dá certo".

Pascal é defensor dos direitos trans

Em fevereiro, o ator compartilhou a citação "um mundo sem pessoas trans nunca existiu e nunca existirá".

Ele compareceu à estreia de "Thunderbolts" com uma camisa com os dizeres "Proteja as Bonecas". A frase faz parte de uma campanha pró-trans do designer americano Conner Ives.