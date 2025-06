O que você precisa saber sobre 'Êta Mundo Bom!' antes de ver 'Êta Mundo Melhor!'

Com o fim de Garota do Momento, a Globo estreia nesta segunda-feira, 30, a novela Êta Mundo Melhor! na faixa das 18h. A continuação direta de Êta Mundo Bom! (2016) retoma a história pouco tempo depois do final original, trazendo de volta personagens marcantes para novos embates e reencontros.

Os desdobramentos de Êta Mundo Melhor! partem diretamente do final de Êta Mundo Bom!. Relembre os acontecimentos que voltam a ganhar destaque na nova fase da novela:

Filomena

Em Êta Mundo Bom!, Filomena (Débora Nascimento) teve um final feliz ao lado de Candinho (Sergio Guizé). Depois de tantos desencontros, os dois finalmente se casaram e foram viver no campo com o filho, Cândido Júnior. Mas tudo muda logo no início de Êta Mundo Melhor!.

Na nova fase, Filó se deixa seduzir por Ernesto (Eriberto Leão) e decide abandonar o marido para fugir com ele. Enquanto espera o vilão em uma casa afastada, o local pega fogo e ela não resiste.

Ernesto, por sua vez, havia ido sequestrar o filho do casal. A tragédia marca o ponto de partida da nova história.

Candinho

Na primeira fase da novela, Candinho descobriu que Anastácia (Eliane Giardini) era sua mãe e também foi reconhecido como herdeiro de uma grande fortuna. O final feliz se completou com seu casamento com Filó, com quem teve um filho e passou a viver na fazenda, longe das intrigas da cidade.

Em Êta Mundo Melhor!, ele reaparece diante da maior perda de sua vida. Viúvo e com o filho sequestrado, parte em busca da criança, cercado por novos aliados e seu otimismo de sempre.

Dita

Dita (Jeniffer Nascimento) era uma jovem humilde que trabalhava no sítio de Cunegundes (Elizabeth Savala). Além de enfrentar a exploração da patroa, viveu um romance divertido e atrapalhado com Quincas (Miguel Rômulo), filho da família, com quem se casou e teve um filho.

Mas a nova fase marca uma virada radical. Cansada da preguiça de Quincas e da rotina de submissão no sítio, Dita decide romper com Cunegundes, se separar do marido e recomeçar a vida em São Paulo. Na cidade grande, ela passa a correr atrás do sonho de ser uma cantora de rádio e acaba se reencontrando com Candinho, com quem viverá um envolvimento amoroso.

Sandra

Sandra (Flávia Alessandra) teve um dos desfechos mais marcantes de Êta Mundo Bom!. Ambiciosa e impiedosa, passou a novela tentando se apossar da fortuna da tia Anastácia. No golpe final, sequestrou o filho de Candinho ao lado de Ernesto. A fuga terminou em desastre: Ernesto sofreu um grave acidente de carro e foi dado como morto. Já Sandra acabou capturada pela polícia.

Em Êta Mundo Melhor!, a vilã segue presa, mas continua disposta a tudo. Ainda obcecada pela herança deixada para Candinho, ela volta a se aliar a Ernesto em um plano ainda mais cruel: matar o próprio primo.

Ernesto

No fim de Êta Mundo Bom!, Ernesto protagonizou uma fuga desastrosa ao lado de Sandra, depois de sequestrar o filho de Candinho. Durante a perseguição policial, os dois sofreram um grave acidente de carro. Enquanto Sandra foi presa, Ernesto foi dado como morto.

Em Êta Mundo Melhor!, o vilão reaparece revelando que sobreviveu graças ao socorro que recebeu após o acidente, mas que sua "morte" nunca passou de uma suposição. De volta à ativa, ele conclui o plano de sequestro, retoma a aliança com Sandra e aplica diversos golpes para conseguir dinheiro.