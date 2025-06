Morre Xameguinho, um dos maiores sanfoneiros de Alagoas, aos 62 anos

Sebastião José Ferreira, o Xameguinho, morreu hoje, aos 62 anos, em Maceió (AL).

O que aconteceu

Informação foi divulgada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Alagoas. A causa da morte não foi revelada.

Com talento, sensibilidade e compromisso com as raízes nordestinas, Xameguinho levou a música alagoana a palcos nacionais e internacionais. Sua sanfona agora silencia, mas seu legado ecoará por gerações. Secretaria de Cultura

Velório acontece a partir das 14h desta segunda-feira (30). O sepultamento está programado para 9h de terça-feira (1º). A informação é da TV Gazeta, afiliada da Globo no estado.

Artista era natural de Atalaia (AL), município com população estimada pelo IBGE em 38.530 habitantes em 2024.

O músico acumulava cerca de 50 anos de carreira. Xameguinho trabalhou com diversos artistas, a exemplo de Geraldo Cardoso, Mestre Zinho, Kara Veia e Mano Walter.