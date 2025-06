'Risadas, emoção e música': o que esperar de 'Êta Mundo Melhor'?

"Êta Mundo Melhor", a continuação de "Êta Mundo Bom", novela de Walcyr Carrasco, exibida em 2016, estreia hoje substituindo "Garota do Momento". Splash traz com exclusividade uma nova foto do elenco principal reunido e as expectativas dos atores para a nova produção.

O reencontro com Dita

A atriz Jeniffer Nascimento, que retorna ao papel de Dita, garante que o público pode esperar uma novela marcada pela leveza e pelo bom humor. "Muitas risadas, emoção e muita música!", antecipa.

Ela também celebra a oportunidade de cantar na trama, destacando que o estilo da época traz um desafio e uma novidade para o público. "Nunca cantei dessa forma, é algo diferente, espero fazer jus às grandes rainhas do rádio."

Sobre sua personagem, Jeniffer destaca sua força e determinação. "Ela é uma mulher à frente do seu tempo. Luta por seus objetivos sem abrir mão de quem ela é."

Reviver a personagem após quase uma década foi um processo surpreendente e emocionante. "Descobri que criar um personagem é como andar de bicicleta. O corpo não esquece", conta, ressaltando que a personagem continua em evolução, agora inserida em novos contextos.

Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

O retorno de Ernesto

Quem também volta é Eriberto Leão, no papel do vilão Ernesto. Ele define o personagem como "um vilão quase de fábula", que vive criando planos mirabolantes que geralmente fracassam. "Ernesto é sofisticado, se inspira em galãs do cinema clássico, veste terno branco de linho, usa lenço e detesta pobreza", brinca o ator.

A química com a personagem Zulma, vivida por Heloisa Périssé, promete cenas divertidas. "Eles se amam e se odeiam. São primos, mas ninguém confia em ninguém."

Eriberto, emocionado com o reencontro com o texto de Carrasco, celebra a maturidade artística adquirida desde a primeira fase. "Não sou o mesmo ator de nove anos atrás. E o Ernesto também não é o mesmo homem. A história se transformou com grandes perdas e surpresas, como o fato de ele ter sido dado como morto."

Ernesto (Eriberto Leão) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Zulma, a nova vilã e seu coração de criança

Heloisa Périssé chega como uma das novidades mais intrigantes da nova novela. Ela interpreta Zulma, a nova vilã da história, dona de um orfanato e cúmplice de Ernesto em diversas tramoias.

Segundo a atriz, há camadas profundas por trás do comportamento ríspido da personagem. "Eu vejo a Zulma como uma criança grande.. Talvez tenha sido criada em um orfanato, ou por uma família ausente. Tudo nela grita por atenção, por sobrevivência."

A atriz acredita que essa complexidade vai tocar o público. "Ela é egoísta, sim, mas tem humor e, de alguma forma, o coração dela pende para as crianças. Do jeito dela, ela ama".