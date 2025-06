Isabella Santoni ingressa no mercado imobiliário: 'Segurança financeira'

Isabella Santoni, 30, decidiu ingressar no mercado imobiliário e detalhou sua nova empreitada.

O que aconteceu

Atriz garantiu que o setor garante maior segurança financeira. "Muitos artistas veem no mercado imobiliário uma forma de investimento, pois a profissão artística apresenta instabilidade, e o mercado imobiliário traz uma segurança financeira maior", disse ao Gshow.

Artista explicou o que a incentivou a assumir a direção criativa da Origem Incorporadora, focada no mercado de luxo do Rio de Janeiro. "O que me motivou aceitar, além da parceria com meu marido, foi a grandiosidade e potencial do projeto. Fora isso, entendi que poderia me dedicar a esta oportunidade sem deixar a minha carreira de atriz em segundo plano."

De acordo com ela, já trabalhou por mais de 12 horas na empresa. "Chego ao escritório por volta das 9h, já que antes costumo fazer exercício físico. Minha rotina, nesse momento, é no escritório de segunda à sexta, com flexibilidade para lidar com outros compromissos profissionais", detalhou.

Isabella Santoni ainda explicou sua função na empresa. "Todas as decisões envolvendo imagem e comunicação passam por mim. Desenvolvo as ativações, dirijo as redes sociais da empresa, definindo a comunicação, tom de voz e linguagem. Também dirijo a parte de comunicação institucional", pontuou.