Guerreiros do Sol: Otília fica dividida entre romance lésbico e amor à irmã

Nos próximos capítulos de "Guerreiros do Sol" (Globoplay), Otília (Alice Carvalho) fica dividida entre seu romance com Jânia (Alinne Moraes) e sua lealdade a Rosa (Isadora Cruz), sua irmã.

O que vai acontecer

No novo bloco de capítulos de "Guerreiros do Sol", que chega ao Globoplay na quarta-feira (2), Rosa, acompanhada da irmã Otília, se vê obrigada a se juntar ao bando de cangaceiros. Isso acontece após o ataque à fazenda Ano Bom, que resultou na morte de Idálio (Daniel de Oliveira).

Com a mudança, a protagonista finalmente passa a viver com seu grande amor, Josué (Thomás Aquino). No acampamento, o casal tem sua primeira noite de sexo.

Enquanto isso, Otília faz uma visita a Jânia após algumas semanas vivendo com os cangaceiros. Na fazenda, as duas se amam pela primeira vez e Otília fica dividida entre ficar com a amada e voltar a acompanhar a irmã.