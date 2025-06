Grazi Massafera abandona loiro e surge com novo visual: 'Momento de virada'

Grazi Massafera, 43, abandonou o cabelo loiro e surgiu com um novo visual.

O que aconteceu

Se jogando em uma nova fase de sua vida, a atriz surgiu com os fios acobreados. Embaixadora da Eudora Siàge, ela confiou na marca para realizar a transformação com a cor batizada de Sunset Brown TRUSS, tom criado e assinado por TRUSS Professional, e que promete ser tendência na temporada de inverno.

Grazi revelou que a decisão pela nova cor mais intensa reflete o atual momento de sua vida. "Fazia tempo que eu sentia vontade de mudar, e agora tudo se alinhou. "Estou num momento de virada, de criar coisas novas, e renovar o visual faz parte desse movimento. Quando o cuidado com o cabelo já é rotina, a gente ganha liberdade para ousar", afirmou.

Grazi Massafera escolhe acobreado quente e luminoso para transformar seu visual Imagem: Divulgação

Grazi Massafera ainda garantiu que a transformação representa uma mudança de dentro para fora. "Eu sou muito conectada com o meu cabelo. Ele sempre acompanhou quem eu sou de verdade. Não costumo mudar muito, então, quando decido, é porque estou pronta para algo novo. Esse visual representa exatamente isso: um movimento interno que agora também se expressa por fora".

Anderson Couto, que ajudou na criação da cor exclusiva, foi o responsável pela transformação da artista. "Eu confio nele de olhos fechados, mas confesso que me surpreendi com o resultado. A cor combinou muito comigo, com meu atual momento pessoal e profissional, e meu cabelo está muito impecável", elogiou a atriz.

O novo visual também faz parte da caracterização de sua nova personagem, a vilã Arminda, na próxima novela das 21h, "Três Graças" (Globo). "Estou num momento muito interessante da minha carreira, com projetos muitos diferentes. Em breve, estarei no elenco de 'Três Graças', próxima novela das nove da Globo, e ano que vem tenho outras duas estreias importantes: 'Dona Beja', na Max, e 'Corrida dos Bichos', na Prime, que já estão em fase de produção e não vejo a hora e estrear. Espero que todos gostem!", disse ao Splash.