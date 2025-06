Giovana Cordeiro revela que foi estuprada por colega de elenco: 'Tive medo'

Giovana Cordeiro, 28, revelou que foi estuprada por um colega de elenco há dez anos.

O que aconteceu

Ela não revelou o nome do agressor. Em entrevista ao jornal O Globo, ela contou que o homem havia lhe oferecido carona até sua casa: "Aceitei e cochilei no carro. Acordei na garagem da casa dele. Fiquei muito assustada, tive medo de ser agredida em um lugar que não fazia ideia de onde era. Decidi ficar por achar que fosse mais 'seguro', e logo me deitei para dormir".

Quando ela tentou dormir, foi estuprada. "Ele não me deixava cair no sono, ficou insistindo e fez sexo comigo sem o meu consentimento", relembrou a atriz.

Natália, irmã mais velha de Giovana, diz que teve vontade de expor o agressor. "Confesso que minha vontade foi de fazer um escândalo, ver o sujeito pagar pelo que fez. Mas, temos que respeitar o momento de quem viveu o abuso, e sabemos que, na prática, nem sempre a vítima é levada a sério. Estamos aqui por ela e com ela", contou ao jornal.

Giovana demorou cinco anos para entender o trauma. Nesse período, o gatilho emocional a fez desenvolver uma infecção de repetição: "Era como se o meu corpo quisesse me punir ou me alertar para uma necessidade de cura de uma culpa que eu não tinha".

Não foi a primeira vez que Giovana sofreu assédio de um colega de trabalho. Ela relembrou outro episódio do início da carreira: "Só entendi como tentativa de assédio depois. O sujeito ameaçou não me dar o trabalho se eu não fosse encontrá-lo. Falou que estava quase chamando outra pessoa".