Globo muda programação para reprisar final de 'Garota do Momento'; entenda

Após transmitir, na última sexta-feira, o capítulo final de "Garota do Momento", a Globo acabou suspendendo a reprise do episódio, no sábado, como a emissora costuma fazer em términos de novelas. Por isso, a transmissão acontecerá nesta segunda-feira.

O que aconteceu

A reprise de "Garota do Momento" não aconteceu no sábado por causa da transmissão da Copa de Mundo de Clubes da Fifa. A emissora, inicialmente, não transmitiria a reprise, mas acabou mudando de ideia e optando por veicular nesta segunda-feira.

Desta forma, o final da trama de Alessandra Poggi será reprisada hoje, às 14h40. Como consequência, não haverá a transmissão das duas novelas reprisadas atualmente nas tardes da Globo: "A Viagem", na Faixa Especial, e "História de Amor", no Vale a Pena Ver de Novo. As duas retornam na terça-feira.

A emissora também terá nesta segunda-feira a estreia de "Êta Mundo Melhor". A novela criada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson vai substituir "Garota do Momento" na faixa das 18h. Seu início está previsto para as 18h05, após o confronto de Fluminense e Inter de Milão (ITA) pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa.