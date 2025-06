'Êta Mundo Melhor': conheça história, elenco e o que muda da trama de 2016

"Êta Mundo Melhor!" estreia hoje na Globo. Trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson é continuação de "Êta Mundo Bom!", exibida em 2016, mas apresenta diferenças.

Qual é a história

No capítulo de estreia, Candinho é surpreendido pelo sequestro do filho, Junior (Davi Malizia), e inicia uma busca pelo menino que está nas mãos de Ernesto (Eriberto Leão). Ele conta com a ajuda de Celso (Rainer Cadete) para alcançar o vilão, mas a tentativa é em vão. Além de perder a criança, ele se depara com um incêndio na casa onde Filó (Débora Nascimento em "Êta Mundo Bom!") aguardava pelo amante e descobre que ela não conseguiu sair a tempo e morreu.

Para ajudar na busca pelo filho, Candinho contrata Sabiá (Fábio de Luca) e, com Celso, iniciam a procura pelo menino. Enquanto isso, a criança passa pelas mãos de um casal de roceiros, da cigana Carmem (Cristiane Amorim) e, por fim, chega à casa de Zulma (Heloisa Perissé). A vilã recebe o menino como pagamento de uma dívida da cigana sem saber que Junior será muito valioso nas suas próximas tentativas de golpe pela cidade.

Candinho, ciente de que a criança não estava na casa durante o incêndio, mantém a esperança de encontrá-la Junior e também conta com seu fiel amigo Policarpo na missão. Diferente da trama de 2016, que ele buscava pela mãe, Anastácia (Eliane Giardini), agora, o mocinho matuto corre atrás do filho.

Quais personagens retornam à trama

Candinho (Sergio Guizé): o protagonista e seu fiel escudeiro, o burro Policarpo, estão de volta para novas aventuras na cidade grande. Eles vivem na mansão herdada com a partida da mãe de Candinho. Apesar de toda riqueza que o cerca, ele enfrentará uma nova saga, em torno da qual a trama vai girar: a busca pelo filho perdido.

Dita (Jeniffer Nascimento): a personagem vivida retorna como protagonista. Sobrinha de Manoela (Dhu Moraes), Dita começa a história casada com Quincas (Miguel Rômulo), com quem tem um filho, Joaquim (Tom Zé). Logo no começo da trama, ela parte para São Paulo atrás de informações sobre Filomena e procura por emprego na rádio. É nesse momento que ela reencontra Candinho, com quem se envolve após se separar de Quincas. Dita vai virar uma grande cantora popular ao longo da trama.

Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Maria (Bianca Bin): a ex-funcionária da casa de Anastácia retorna para uma participação especial. Maria morre nos primeiros capítulos da nova trama. Ela é atropelada e falece nos braços de Estela (Larissa Manoela), após pedir que ela cuide de seus filhos com Celso (Rainer Cadete).

Bianca Bin está de volta em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi): Zé dos Porcos terminou a novela casado com Mafalda (Camila Queiroz em "Êta Mundo Bom"). Entretanto, ela não volta na nova produção. Com isso, ele terá um novo par romântico, Maria Divina (Castorine).

Anderson Di Rizzi e Castorine serão um casal em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura): o casal que criou Candinho está de volta. Agora, eles retornam sem grande parte de seus companheiros de núcleo, já que Camila Queiroz e Rosi Campos não retornam ao elenco. Dos filhos do casal, apenas Quincas estará na continuação.

Quinzinho (Ary Fontoura) e Cunegundes (Elizabeth Savala) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Reprodução/Globo

Quincas (Miguel Rômulo): Quincas continuará casado com Dita no início da trama. Alguns capítulos depois, eles irão se separar e sua esposa se envolverá com Candinho.

Quincas (Miguel Rômulo) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Reprodução/Globo

Celso (Rainer Cadete): com a morte de Maria, Celso ficará viúvo logo no início da história. Ele estará decepcionado por não ter sido contemplado no testamento da tia Anastácia e se alia novamente à irmã, Sandra (Flávia Alessandra), para cometer maldades contra o protagonista.

Rainer Cadete estará em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Sandra (Flávia Alessandra): após a morte da titia, Sandra se alia novamente ao irmão, Celso, para tentar abocanhar o dinheiro de Candinho.

Ernesto (Eriberto Leão): apesar de aparentemente ter morrido no final de "Êta Mundo Bom", o vilão estará de volta na continuação. Após tentar fugir com Filó, Ernesto colocará o filho de Candinho em um orfanato administrado pela malvada Zulma (Heloisa Périssé).

Ernesto (Eriberto Leão) e Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Divulgação/Globo

Tobias (Cleiton Morais) e Lauro (Marcelo Argenta): o casal gay terá sua relação aprofundada. No final da novela de 2016, o alfaiate e o médico decidiram aceitar o amor que tem um pelo outro e ficaram juntos.

Tobias (Cleiton Morais) e Lauro (Marcelo Argenta) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Reprodução/Globo

Olga (Maria Carol Rebello) e Araújo (Flavio Tolezani): ele é contra os golpes de Celso (Rainer Cadete), mas acaba entrando em um esquema de venda da fábrica com ele para continuar pagando o tratamento de Claudinho, seu filho, no Exterior. É casado com Olga.

Flávio Tolezani e Maria Carol estarão em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Manuela (Dhu Moraes): antiga funcionária do sítio de Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura), se cansa da vida de exploração e das constantes humilhações e parte com a sobrinha Dita (Jeniffer Nascimento) para São Paulo.

Manuela (Dhu Moraes) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Reprodução/Globo

Vermelho (Gabriel Canella): antigo bartender do Dancing, trabalha também na portaria.

Vermelho (Gabriel Canella) era o fiel escudeiro de Paulina (Suely Franco) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Reprodução

Olímpia (Rosane Gofman): estrela das radionovelas, se sente ameaçada com a chegada de Dita (Jeniffer Nascimento) e a trata muito mal na pensão.

Rosane Gofman Imagem: Reprodução

Quem são os novos personagens

Junior/Samir (Davi Malizia): é o filho perdido de Candinho, sequestrado por Ernesto (Eriberto Leão) no início da trama. Tem uma marca de nascença na perna que lembra asas de anjo. É esperto, inteligente e divertido como o pai. Tem o mesmo coração bom de Candinho, assim como o jeito de ver a vida sempre de uma maneira positiva. Vai parar no orfanato de Zulma (Heloisa Périssé).

Samir (Davi Malizia) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Asdrúbal (Luis Miranda): professor, amigo de Pancrácio (Marco Nanini em "Êta Mundo Bom"), mentor de Candinho (Sergio Guizé) que partiu para a Grécia. Designado por Pancrácio para tomar conta de sua escola, Asdrúbal vai morar na mansão de Candinho.

Asdrúbal (Luis Miranda) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Estela (Larissa Manoela): ela é uma estudante de enfermagem com um passado misterioso. Depois que o pai morreu de desgosto quando a mãe saiu de casa e nunca mais apareceu, passou a viver com a avó Aurora (Lu Grimaldi) e com a irmã Anabela (Isabelly Carvalho), a quem dedica sua vida. Sente uma conexão instantânea com Celso (Rainer Cadete) em um momento delicado da vida do moço. Também vai ser professora dos órfãos da Casa dos Anjos da vilã Zulma e virar a melhor amiga de Dita (Jeniffer Nascimento).

Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Anabella (Isabelly Carvalho): Irmã de Estela e neta de Aurora. Sofre de uma doença nos ouvidos. É inteligente e carinhosa.

Picolé (Isaac Amendoim): sobrinho de Pirulito (JP Rufino em "Êta Mundo Bom"), que não retornar por que vai embora para estudar. Picolé vai morar na casa de Candinho e se torna um dos seus confidentes. Divertido, fofoqueiro e comilão.

Isaac Amendoim é Picolé em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Sabiá (Fábio de Luca): Detetive contratado para encontrar o filho de Candinho. É esperto, mas também confuso. Vai se apaixonar por Zenaide (Evelyn Castro).

Sabiá (Fabio De Luca) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Medéia (Betty Gofman): Irmã de Quinzinho (Ary Fontoura), ela surge para morar no sítio depois de ser misteriosamente abandonada pelo marido. Esperta e sem papas na língua, inferniza a vida de Cunegundes (Elizabeth Savala) e não se cala diante dos desaforos da cunhada. Quando todos vão para São Paulo, conhece o professor Asdrúbal, por quem vai se interessar.

Medéia (Betty Gofman) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Maria Divina (Castorine): assume o lugar de Manoela (Dhu Moraes) nos trabalhos domésticos do sítio quando ela vai para São Paulo. Assim como a antecessora, é explorada por Quinzinho e Cunegundes. Permanece no sítio porque se apaixona por Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi).

Maria Divina (Castorine) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Zulma (Heloísa Périssé): dona do abrigo onde o filho de Candinho vai parar. Ela obriga as crianças a costurarem, bordarem e encadernarem os livros que ela vende. Briga e atormenta as crianças, mas é enganada por elas o tempo todo. Vai querer conquistar o protagonista de olho na herança dele.

Zulma (Heloisa Périssé) em 'Êta Mundo Mlehor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Zenaide (Evelyn Castro): é funcionária e aliada de Zulma, com quem vive uma relação de amor e ódio. Debochada e dona de um grande senso de humor, Zenaide vive alfinetando a vilã.

Zenaide (Evelyn Castro) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Carmem (Cristiane Amorim): é uma cigana. Vai morar com Zulma e virar sua parceira em golpes.

Carmem (Cristiane Amorim) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Aladin (Vicente Alvite): um dos meninos mais espertos do abrigo, é um dos poucos que confrontam Zulma. Vai gostar de Anabella, irmã de Estela. Também é o único que sabe ler.

Aladin (Vicente Alvite) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Simba (Arthur Yera): Um pouco maldoso, é o tormento da vida das crianças do abrigo. Sempre apronta e exige o dinheiro de suas vendas. Quer ser rico e vai infernizar a vida das outras crianças.

Simba (Arthur Yera) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Denguinho (Maya Dias): é a caçula do orfanato Casa dos Anjos. Muito esperta.

Denguinho (Maya Dias) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio ocha/Globo

Felícia (Marina Cypriano): é uma das crianças do orfanato de Zulma. Ela é esperta e é uma das melhores amigas de Samir.

Felícia (Marina Cypriano) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Margarida (Nivea Maria): é a dona nova dona da pensão que foi de Camélia (Ana Lucia Torre em "Êta Mundo Bom"). Antiga estrela do teatro de revista, Margarida leva uma vida recatada e dedica-se integralmente aos seus hóspedes. Com seu charme e beleza, vai despertar o interesse de Asdrúbal e de Lúcio (Tony Tornado), dono da rádio, com quem viveu um amor no passado.

Margarida (Nivea Maria) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Sônia (Paula Burlamaqui): mulher bonita e independente, sofre preconceito por ser desquitada. Vai se envolver com Quincas (Miguel Rômulo), que não resiste aos seus encantos, mas reluta em assumir um relacionamento. Posteriormente, também se envolve com o doutor Lauro (Marcelo Argenta).

Haydée (Kênia Bárbara): a nova dona da boutique é uma mulher bonita e moderna. Tem um mistério em sua vida.

Lúcio (Tony Tornado): dono da Rádio Paraíso, foi apaixonado por Margarida, com quem teve uma história no passado. Os dois se reencontram e ele sonha em reatar o romance. Guarda segredos do passado.

Tamires (Monique Alfradique): gerente do Dancing, assumiu o negócio no lugar de Clarice (Marianna Armelinni em "Êta Mundo Bom!"), sua prima. Não tem o menor talento para os negócios e está sempre colocando o Dancing em risco. Bonita e sedutora, é apaixonada por Ernesto (Eriberto Leão), mas não compactua com suas vilanias.

Tamires (Monique Alfradique) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo

Mirtes (Mari Bridi): jovem de boa família, foi parar no Dancing depois da ruína financeira dos pais. Se apaixona por Ernesto e vira sua aliada.

Francine (Luciana Fernandes): dançarina, é uma espécie de aliada de Tamires e vive reclamando da maneira como a chefe gerencia o negócio. Quer arranjar um marido rico.