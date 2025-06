Ernesto não morreu? Vilão volta 'mais vivo do que nunca' em nova novela

Nove anos depois de "Êta Mundo Bom!" (Globo), uma reviravolta surpreende os fãs da novela: Ernesto, vilão interpretado por Eriberto Leão, está vivo. Em entrevista a Splash, o ator falou sobre o retorno inesperado do personagem.

Ernesto não morreu?

Na trama original, exibida em 2016, Ernesto foi dado como morto após uma tentativa de fuga desastrosa. Em "Êta Mundo Melhor!", o personagem ressurge com uma explicação médica: ele chegou a ter uma parada cardíaca, mas foi reanimado pela equipe de socorro.

Ele entrou em estado de quase morte. A gente até lê sobre isso. Pessoas que morrem e voltam. Foi assim com o Ernesto, voltou... Eriberto Leão

"Foi uma surpresa para mim também", revela Eriberto, ao comentar o convite do autor Walcyr Carrasco. "Todo mundo achou que ele tinha morrido, mas ele está mais vivo do que nunca."

Eriberto destaca que, mesmo com todas as mudanças e amadurecimentos ao longo dos anos, a essência de "Êta Mundo Bom!" permanece na nova novela. "Uma mensagem de esperança, uma mensagem que é muito importante, de que tudo que acontece de ruim é para melhorar."

Para o ator, a novela ganha ainda mais relevância no contexto atual. "Precisa de 'Êta Mundo Bom!' hoje mais do que naquela época. O Brasil está precisando do Candinho mais do que nunca."

Agora, resta saber quais serão os novos planos de Ernesto e se, desta vez, ele vai conseguir se dar bem. "Só posso dizer que ele voltou. E vai aprontar", adianta o ator.