Emma Roberts e McConaughey são acusados de constranger atriz em desfile

Matthew McConaughey, 55, e Emma Roberts, 34, teriam submetido Gillian Anderson, 56, a um momento desagradável durante a Semana de Moda de Paris.

O ator e a sobrinha de Julia Roberts sentaram-se ao lado da atriz e a excluíram do papo animado que engataram. De acordo com o portal Page Six, Gillian ficou visivelmente constrangida com a atitude da dupla. O trio se encontrava na plateia do desfile da marca Jacquemus, na noite de ontem, quando tudo aconteceu.

A atitude de Emma e Matthew também foi criticada nas redes sociais. "A coitada da Gillian está presa ao lado da Emma Roberts", observou um internauta, nos comentários de um vídeo que registrou o momento no TikTok. "Matthew, por que você está ocupando tanto espaço? A Gillian mal cabe na cadeira", ironizou outro.

A dupla, entretanto, não ignorou Anderson totalmente. Outros vídeos que circulam na web mostram a loira conversando separadamente tanto com Emma quanto com McConaughey, mostrando que ela teve, sim, momento de interação com ambos.