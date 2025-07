Em dia de audiência de guarda, dona Ruth compartilha lembranças do neto

Dona Ruth, a mãe de Marília Mendonça (1993 - 2021), compartilhou algumas lembranças de Léo, seu neto, no dia em que compareceu à audiência de conciliação, em meio à disputa pela guarda unilateral com Murilo Huff, 29.

O que aconteceu

Sem comentar a respeito da audiência, a mãe da artista apenas compartilhou um vídeo com lembranças do neto. Na gravação compartilhada nos Stories do Instagram, ela reúne fotos, sapatinhos e até mesmo uma mecha de cabelo do pequeno, de forma nostálgica.

Durante esta tarde também ocorreu a audiência de conciliação entre ela e Murilo Huff, no Fórum Cível de Goiânia. Os dois disputam a guarda unilateral de Léo, que estava sob guarda compartilhada desde a morte de Marília.

Procurado por Splash, o TJ-GO e a assessoria de imprensa do sertanejo não comentaram sobre a audiência. Ambos alegaram que irão respeitar o segredo de Justiça do processo. Até o momento, não obtivemos retorno da assessoria de imprensa de Ruth.

Briga judicial pela guarda

No dia 11 de junho, Murilo Huff abriu na Justiça um processo pedindo a guarda total do filho. Hoje, a guarda é compartilhada com Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça. Léo Huff mora com a avó em Goiânia (GO), desde a morte da cantora — em novembro de 2021. O cantor visita o menino com frequência, não permitindo, por exemplo, que sua agenda de shows tenha mais de dez eventos seguidos para não ficar longe do garoto.

Em contato com Splash, a equipe de Murilo informou que o desejo do artista é ficar ainda mais próximo do garoto. "A única informação que o Murilo tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto".

O artista, inclusive, reforçou no contato com a reportagem que não impedirá a criança de conviver com os familiares de Marília Mendonça. "Isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes."

Robson Cunha, advogado da família de Marília Mendonça, informou para Splash que a preocupação em questão é sobre a qualidade de vida de Léo. "Reforçamos ainda que a única preocupação da Dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento."

Acusações de dona Ruth

Ruth afirma que Léo nunca recebeu pensão do pai. "O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele."

A mãe de Marília Mendonça garantiu que o patrimônio de Léo está protegido após fãs questionarem o motivo do pedido de Huff. "Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que minha filha deixou e que está até hoje em andamento."

Murilo rebateu as alegações. O sertanejo listou em seu perfil no Instagram gastos com o filho.

Ele apontou custos mensais como escola (R$ 2.600), o plano de saúde (R$ 1.200), psicóloga (R$ 2.800), babá enfermeira R$ 5.000 e tratamento para diabetes (R$ 4.000). "Mais de R$ 15 mil por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim".