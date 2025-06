Dua Lipa é flagrada de biquíni em momento íntimo com o noivo na Itália

Dua Lipa, 29, e o noivo, Callum Turner, 35, foram vistos em um momento íntimo na Itália.

O que aconteceu

O casal foi flagrado durante um passeio na Costa Amalfitana. Nas imagens, a cantora e o ator foram vistos abraçados e trocando beijos quentes em cima de uma boia no mar. Pouco depois, eles mergulharam juntos.

Dua usava apenas um biquíni na ocasião, enquanto Turner apareceu sem camisa. A estrela optou pela roupa de banho preta e branca com bolinhas. Já o seu noivo escolheu um shorts laranja para aproveitar o sol.

Os flagras circularam nas redes sociais e renderam vários comentários dos fãs. "Todo dia eu acordo com inveja da Dua Lipa", comentou um perfil no X. "É bonita, namora um gostoso, tem talento, tem hit, tá em turnê e ainda tira férias. O sonho de muitas", escreveu outro. "A Dua Lipa é a pessoa mais feliz do mundo", respondeu um usuário da rede.

Dua Lipa confirmou o noivado com Callum Turner semanas atrás. Os artistas já planejam o casamento após um ano de namoro. "Estou obcecada por ele. É tão eu. É bom saber que a pessoa com quem você vai passar o resto da vida te conhece muito bem", disse ela em entrevista à Vogue britânica.

A diva tomando banho em águas salgadas para tirar o mal olhado. É bonita, namora um gostoso, tem talento, tem hit, tá em turnê e ainda tira férias. O sonho de muitas pic.twitter.com/Ym05EkZS4n -- mauvi (@mauvitinho) June 30, 2025