De biquíni, Carolina Dieckmmann curte descanso em Búzios: 'Paraíso'

Carolina Dieckmmann, 46, aproveitou seu descanso em Búzios.

O que aconteceu

Atriz posou com um biquíni de lacinho com pedrinhas. Ela fez a postagem ontem em seu perfil no Instagram.

Artista viajou a Búzios apenas com o marido, Tiago Worcman. "Dois dias a dois no nosso paraíso buziano de onde a gente quando sai, já pensa logo em voltar... Hotel Vila da Santa, que bom te chamar de casa", ressaltou na legenda.

Carolina Dieckmmann foi exaltada pelos cliques. "Essas fotos superaram! Como você ficou bela com esse tom 'cru'", elogiou uma. "Essa mulher não envelhece nunca, lindíssima", indicou outra. "Quando acho que não tem como mais você tirar belas fotos... vem você", brincou uma terceira.