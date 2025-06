Camila Queiroz explica ausência em 'Êta Mundo Melhor': 'Decisão nossa'

Camila Queiroz, 32, comentou sua ausência em "Êta Mundo Melhor", da TV Globo.

O que aconteceu

Atriz revelou que sua ausência na novela foi consensual. "Também vou sentir falta. É uma novela que foi muito especial. Não foi uma decisão só minha, acho que foi uma decisão nossa, tanto minha quanto da casa. A gente entendeu que seria melhor assim, mas foi uma decisão muito leve, muito tranquila", disse à Quem.

Modelo negou intriga por não atuar na continuação de "Êta Mundo Bom". "Estive com o Walcyr, a gente conversou sobre isso e está tudo certo. Não teve nenhum grilo por causa disso, como as pessoas imaginam, de jeito nenhum. Estamos todos muito satisfeitos com a nossa decisão", declarou.

Camila Queiroz ainda relembrou a importância da novela em sua vida pessoal. "A Mafalda vai ser para sempre a personagem que marcou minha vida, onde conheci o Klebber [seu marido]. As pessoas comentam até hoje sobre o Cegonho comigo e estou torcendo muito por ela estar muito melhor."