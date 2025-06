Brunna Gonçalves rebate críticas sobre aparência: 'Esquece o corpo da mãe'

Brunna Gonçalves, 33, desabafou nas redes sociais sobre as críticas que recebeu sobre seu corpo pós-parto.

O que aconteceu

A dançarina pediu que não falassem sobre o corpo alheio. "Não se faz comentários nem onde vocês acham que serve para agradar a gente e nem comentários ruins. Esquece o corpo da mãe. Esquece! Pergunta: 'como tá sua filha?'; 'como é que tá a vida'. Mas não vem falar que está magrinha, que emagreceu ou que 'está voltando rápido. Guarda esse comentário para você".

A ex-BBB insistiu que abordassem outros assuntos sobre a maternidade. "Não é de bom tom você fazer esse tipo de comentário. Foquem em outra coisa, em como a gente tá e sentindo, se estamos precisando de alguma coisa ou alguma ajuda. Enfim, [pergunte] qualquer coisa, menos isso".

Brunna deu à luz Zuri no dia 14 de maio em Miami, nos Estados Unidos. A bebê é fruto do relacionamento da dançarina com Ludmilla.