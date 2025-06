Will Smith lança música sobre tapa em Chris Rock no Oscar

Will Smith lança música sobre tapa que deu em Chris Rock, ao vivo, durante o Oscar de 2022.

O que aconteceu

A música faz parte do álbum "Based on a True Story" (Baseado em uma história real, em tradução livre). Nele, Will rima sobre cancelamento, fama e masculinidade.

Em "Int. Barbershop - Day", o artista simula o grito de 2022: "É melhor você manter o nome da esposa dele fora da sua boca". Frase que ele diz a Chris Rock após comediante falar sobre a cabeça raspada de Jada Smith.

Em outro verso, Will aborda seu cancelamento depois do acontecimento. "Will Smith está cancelado."

Ouvi dizer que ele ganhou o Oscar, mas teve que devolver. E você sabe que só fizeram ele fazer isso porque ele é negro. Música de Will Smith sobre cancelamento após Oscar

Will Smith também apareceu no programa Fire in the Booth, de Charlie Sloth. Ele participou de um freestyle e falou sobre o assunto mais uma vez.