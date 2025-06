'Sou hétero meio aviadado': ex-BBB nega que seja gay e afirma ser 'macho'

O ex-bbb Adrilles Jorge, 50, negou que seja homossexual, e disse ser um heterossexual com voz fina porque foi criado pela avó.

O que aconteceu

Adrilles explicou que na adolescência paquerava muitas meninas, mas não era taxado de "assediador" porque diziam que ele era gay. "Eu cantava muita mulher quando tinha 15 anos, mandava umas cantadas padrão, metido a poeta, mandava para várias [meninas], aí falavam: 'Adrilles assediador, canalha'... Aí [depois] falaram: 'o Adrilles é meio viado, ele não é assediador'. Foi o que me salvou", declarou durante recente participação no podcast PodCastro.

Na sequência, ele afirmou ser heterossexual. "Porque eu sou hétero, mas sou meio aviadado, fui criado por avó, mas sou macho sensível, porra! Não sou metrossexual, nem banho direito tomo, eu sou macho!".

Adrilles Jorge ganhou projeção nacional ao participar do BBB 15 (Globo). Na época, ele já negava ser homossexual, e justificou seus trejeitos afeminados a "sequelas por ter sido criado por avó e muitas tias". Ele alegou que ter sido criado por mulheres o deixou "meio esquesito, efeminado".

No BBB 15, Adrilles ficou no quarto lugar. Fora do reality, ele chegou a trabalhar em programas da Jovem Pan e ficou mais conhecido por seus posicionamentos alinhados à extrema-direita. Atualmente, o ex-bbb é vereador pela cidade de São Paulo.