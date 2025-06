Serginho Groisman se emociona ao ganhar homenagem do filho de 10 anos

Serginho Groisman ganhou uma homenagem do filho, Thomas, de 10 anos, no Altas Horas (Globo). A edição de ontem comemorou o aniversário do apresentador e contou com várias surpresas.

O que aconteceu

Thomas abriu o programa de ontem contando a história do pai. O pequeno relembrou a trajetória de Serginho, de coordenador da área cultural do tradicional Colégio Equipe na juventude aos trabalhos de sucesso na televisão.

[Meu pai] sempre deu espaço pra todo mundo, de todas as cores, jeitos, estilos e músicas. [...] Sabe o que é mais incrível? No meio disso tudo, ele entrevistou a mamãe, eles se apaixonaram, e eu nasci com o melhor papai do mundo. Parabéns, papai! Eu te amo. Thomas Groisman

O pequeno entrou no palco ao lado de Fabio Jr, amigo do apresentador desde os anos 90. O músico começou o programa com a faixa "20 e poucos anos". O tema do programa foi "Playlist do Serginho", com apresentações de musicais que fazem parte da trilha sonora pessoal do apresentador.

Paula Toller, Paulo Miklos, Supla, Agnes Nunes e mais artistas também participaram da festa. O programa contou com uma superbanda composta por Andreas Kisser, do Sepultura, Liminha, ex-baixista d'Os Mutantes, Junior e João Fera, que toca com Os Paralamas do Sucesso. Tudo foi produzido pela equipe do Altas Horas como uma surpresa, sem que Serginho soubesse antecipadamente do conteúdo e das participações.