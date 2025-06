Pagode romântico de Raça Negra e Glória Groove encerram o Festival Turá

O segundo e último dia do Festival Turá foi de casa cheia e público animado desde as primeiras horas. O festival encerrou a edição de 2025 no suingue do pagode — que também se destacou no primeiro dia, com o show do Só Pra Contrariar.

Como foram os shows

O Raça Negra subiu ao palco principal com figurino clássico e repertório repleto de hits dos anos 1990. Entre os destaques do setlist estiveram "Sozinho/Estou Mal/Volta", "Você Jogou Fora", "Maravilha", "Quando Te Encontrei" e "Cigana".

Luiz Carlos, do Raça Negra, no Turá 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

Para conectar o gênero a uma nova geração, o encerramento ficou por conta de Glória Groove, que trouxe ao palco o espetáculo "Serenata da GG", dedicado exclusivamente ao pagode romântico. "Estamos jogando em casa hoje, que alegria!", disse a artista, convidando o público para cantar junto a música "Linguagem de Amor".

O dia tinha começado com Gabriel, o Pensador, que abriu as apresentações no palco principal com seu rap de letras afiadas e engajadas.

Logo após, o grupo Samba de Dandara animou o segundo palco com um repertório que mesclava samba e releituras de clássicos da MPB, fazendo o público dançar e cantar junto.

Samuel Rosa no palco do Turá 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

Na sequência, Samuel Rosa subiu ao palco sob o forte sol da tarde. O público ocupou a área em frente ao palco para assistir ao show do ex-vocalista do Skank, que iniciou sua apresentação com "Me Dê Você". No setlist, sucessos como "Vamos Fugir", "Pacato Cidadão", "Garota Nacional" e "Canção Noturna" celebraram os 30 anos de carreira do artista.

A apresentação contou ainda com destaque para o baterista Marcelo Dai, que protagonizou um solo cantando e tocando bateria durante a performance de "Garota Nacional". Em clima de proximidade com os fãs, Samuel chegou a descer do palco para dividir o microfone com o público em "Jackie Tequila" e cumprimentar quem estava próximo às grades.

Luiz Caldas foi convidado de Saulo no palco do Turá 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

Saulo Fernandes trouxe a energia da Bahia para o festival. O cantor abriu o show saudando os baianos que vivem em São Paulo, com "Raiz de Todo Bem". Em seguida, relembrou sua cidade natal, Barreiras, no interior da Bahia, ao som de "Eva".

O repertório incluiu ainda "Minha História" e "Circulou", além de uma homenagem ao carnaval pernambucano. "Vamos falar do carnaval de Pernambuco, que é uma terra que a gente respeita pra caramba", disse Saulo.

A apresentação teve participação especial de Luiz Caldas, que iniciou sua performance com "O Que Essa Nega Quer", passou por "Haja Amor" e encerrou com "Frevo Mulher". No fim do show, Saulo ainda surpreendeu o público ao descer do palco para pular junto na roda que se abriu.

Gloria Groove e banda no palco do Turá 2025 Imagem: Murilo Amancio/Divulgação

Apesar de acertar ao celebrar a diversidade da música brasileira com uma curadoria recheada de nomes consagrados, o Festival Turá pecou pela baixa representatividade feminina entre as atrações de destaque.

Com exceção de Leci Brandão, única mulher a se apresentar no palco principal durante os dois dias de evento, o line-up foi predominantemente masculino. A ausência de outras artistas mulheres em posições de protagonismo nos faz refletir sobre a curadoria do festival e o espaço dedicado à equidade de gênero na cena musical brasileira.